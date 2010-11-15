“苏珊大妈”再次打上榜首

暱稱「蘇珊大媽」的蘇格蘭女歌手蘇珊·鮑伊爾（Susan Boyle）顯示了她的演唱事業仍紅紅火火，剛發行的第二張專輯唱片《禮物》（The Gift）直接打上英國專輯排行榜冠軍位置。

通過電視選秀節目《英國達人》（Britain」s Got Talent）出道的蘇珊大媽，已經兩次創紀錄。她的首張專輯《我有一個夢想》（I Dreamed A Dream）使其成為英國首張專輯發行最快的英國女歌手，並且成為首張專輯第一周最暢銷英國歌手。

跟不少曇花一現的電視選秀出道的歌手不同，蘇珊·鮑伊爾似乎蠻有後勁，第二張專輯《禮物》首周發行打上英國專輯排行榜榜首。對這位49歲的女歌手來說，無疑成為早到的聖誕禮物。

蘇珊·鮑伊爾的這張專輯在美國發行也十分看好，從目前的銷售速度來看，很有可能再次打上美國專輯榜冠軍。

這位曾經靠救濟金生活的教堂義工的個人財富已將近兩千萬英鎊。不過她仍然住在蘇格蘭家鄉小鎮布萊克本（Blackburn）的一個大約30萬英鎊的住宅裏。