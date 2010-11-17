英伦随笔：光棍节随想

蘇平

BBC中文網

2010年11月17日

圖像加註文字， 許多英國青年男女仍然孜孜不倦地在酒吧內尋找另一半．

11月11日，在英國是個重要的日子。人們紛紛戴上小紅花，全國各地舉行活動，紀念在歷次戰爭和衝突中陣亡的將士。

而在中國，11月11日，人們的注意力卻集中在單身身上：這天是「光棍節」。從大學校園裏發源的「文化節」，現在已經波及到整個社會。就連官方媒體、黨報喉舌都撥出版面，關注光棍現象。

70後剩男剩女，80後離婚攀升，90後要嫁富二代。張三紅杏出牆，李四夜不歸宿。這年月，甭提稀土、熊貓了，愛情，儼然成了最珍貴、瀕危的資源！

尋找愛情，應該從哪兒下手呢？今天，我們來看看能不能從英國光棍身上取取經。

大生意

根據2001年英國人口普查的數字，16歲以上的英國人只有一半已婚，超過30%單身。其中倫敦單身人口比例更高，市區內單身超過一半（51%）。

我敢肯定，絕大多數的單身仍然希望找到、或者正在尋覓人生伴侶。你去「谷歌英國」搜一下，放進去「徵婚中介」字樣，瞬間就跳出40多萬條結果！

有統計數字顯示，現在網上交友產業的規模每年超過10億美元，幾乎與色情網站有一拼。

自從1730年代英國報紙首次刊登徵婚啟事以來，現在，從嚴肅的政論大報，到八卦的流行小報，從全國發行的經典雜誌，到地方出版的廣告黃頁，大都闢有lonely hearts（和中國的徵婚啟事大同小異）欄目。

名實不符？

圖像加註文字， 徵婚啟事，謊言連篇？

虛擬世界、真實空間，徵婚啟事滿天飛，成了許多單身結識異性（或者同性）的一個手段。

「借工作之名」翻看徵婚啟事，慨嘆其中言辭之微妙或是坦率，該如何解讀？寫啟事，該怎樣落筆？

利物浦大學的羅賓·登巴爾教授認為，徵婚啟事中充滿了「進化論」的信號。他曾經常年研究徵婚啟事，發現其中絕大多數用來描述徵婚人的字眼都能被劃入五大類：形像魅力、責任感、社交本領、財富、性感。

教授請了200名大學生，給包含不同種類字眼的啟事打分。結果發現，男性最喜歡的是形像魅力，其次是責任感；女性更看重的是責任感，然後是財富。雙方都希望對方有良好的社交本領。

知道對方想看什麼，寫啟事可能更容易了。但是，看啟事，還要更小心。

徵婚啟事也凸現著人類擇偶遊戲中常用的一個重要手段：撒謊。對徵婚啟事、網上交友最多的抱怨之一就是「名實不符」。啟事上寫的跟武松一樣魁梧，約會時一看，身高不足武大郎！

半醉半醒？

如果你還年輕，有時間、有資本，大概會覺得徵婚啟事太造作、絕望，更願意相信柳暗花明、一見鐘情的浪漫。那麼，你在哪裏才最有可能「巧遇」靈魂的另一半呢？

20年前，我們就已經得知，男人來自火星、女人來自金星。以此為依據，巧遇靈魂伴侶的機率應該和發現外星人沒有太大區別。聽起來很悲觀，但是，許多英國青年男女仍然孜孜不倦地在酒吧內尋找，套近乎、互留電話，希望以此撞大運。

我素來感覺此舉很難理解。買汽車、買房子，甚至買洗衣機，都不會喝醉了酒才作決定，為什麼要在半醉半醒時尋找人生伴侶呢？

情感問題專家莎拉·艾貝爾最近在《約會指南內幕》中為單身男女提出如下覓友途徑：朋友介紹、工作場所、興趣團體、夜校、教會。這些都是老生常談。

出其不意？

圖像加註文字， 媒婆至少幫忙篩掉了一大批「簡歷」．

Handbag（手包）是一個以白領麗人為主要服務對象的網站。該網站建議，尋找愛情，也需要出其不意、攻其不備，從感覺最沒有可能的地方下手。

該網站給出10大不尋常擇偶地點和方式。其中包括：你住的公寓樓、書店、超市、飛機、戒毒所、遛狗、公交車、舞蹈班、咖啡廳、單身晚會。

公寓樓？住在一塊兒，不僅有了開場白，可能還說明雙方收入水平、背景經歷差不太多；書店聽起來像個好主意，單身讀書的時間可能更多；超市？只要別跟推著一車尿片的人套詞也未嘗不可；飛機？至少對方無處可逃；沒有狗？可以借、可以租；公交車？據說在倫敦，10分之一的通勤者曾經收到約會邀請；

戒毒所可就不敢恭維了。如果您現在沒癮，是不是需要自投羅網？

媒婆說和

也許是年齡關係吧，泡酒吧、遛狗、逛書店，聽起來已然很疲憊。多了幾許經歷，也不由懷疑，這種靠荷爾蒙催生、以男女巧遇為前提、以浪漫的兩性相悅為基礎的愛情，在日理萬機的繁忙現代生活中，就算您有幸碰到了，發展成長久、牢固婚姻的可能性又有多大？

懷念有媒婆的日子。

在英國，媒婆也興盛過。讀讀《傲慢與偏見》那個年月的小說，不難發現，當時的中產、貴族階級下了多大的力氣為兒子、女兒擇偶。現在英國的少數民族社區----包括亞裔、猶太家庭等，也仍存在說媒、包辦婚姻的做法。

只要不涉及強迫，有媒婆，如同招聘用中介，至少能幫忙篩掉了一大批不合適的候選人。

人人都希望墜入愛河。只要能達到目的，手段應該並不重要。那麼，你會接受媒婆牽線搭橋嗎？