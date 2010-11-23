英国边远地区生活费用高

Image caption 英國鄉村最低生活費用高于城市20%。

一項新的調查顯示，居住在英國鄉村地區的人需要比城裏人多掙20% 的工資才能維持一個可以接受的生活水平。

農村社區委員會（the Commission for Rural Communities）說，居住在邊遠鄉村的人每年需要18,600英鎊才能過上一個像樣的日子，而對一個城裏人來說，每年有14,400英鎊的生活費就可以達到這樣的水平。

報告稱，交通和燃料費用是造成這一差別的主要因素。

英國拉夫堡大學(Loughborough University)的一個研究小組根據約瑟夫朗特裏基金會(the Joseph Rowntree Foundation)的最低收入標凖指數計算出這一統計結果。

該指數是基於一個家庭維持最低生活標凖所需要的支付得起的物件。

報告發現，隨著農村地區普遍存在的低收入現象，許多在農村工作的人都無法支付他們最基本的生活需求。而且居住地越是偏遠，額外開銷就越大。

根據這份調查，一個人要想支付最基本的生活水平需要每年至少掙15,600英鎊（在一個鎮裏）；17,900英鎊（在一個村裏）；18,600英鎊（在偏遠的鄉村地區）。

報告還發現，由於鄉村地區公共交通設施落後，小汽車成了主要交通工具，這就大大增加了鄉村生活的開銷。

此外，由於許多鄉村住家都沒有通煤氣，因此需要使用其它燃料供暖燒飯。

一個四口之家在偏遠鄉村的每周活費比他們在城市裏要多出72.20英鎊。

農村社區委員會的負責人勞埃德（Nicola Lloyd）說，儘管現在人們普遍承認1/5的鄉村家庭面臨貧困，但這還是我們第一次用可靠數字來顯示農村最低生活費比城市的要高。

她認為，政府需要採取一系列措施來緩解農村地區交通費用昂貴的現象，這包括向農村地區更多地推廣互聯網寬帶服務和移動電話技術，讓更多的人就近就業。

但是，也有專家認為，不同地區的情況應受到不同對待。在英格蘭西南部以旅遊經濟為主的康沃爾地區（Cornwall），當地就業受季節限制是一個主要問題；而在蘇格蘭北部偏遠的謝特蘭群島，交通則是最大的難題。