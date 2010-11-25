凯特•莫斯是十年最时髦女性

Image caption 英國名模凱特·莫斯（Kate Moss）

在21世紀第一個十年即將結束之際，英國名模凱特·莫斯（Kate Moss）被著名時尚雜誌Vogue 評為過去十年著裝最時髦女性（Best dressed of the decade）。

36歲的凱特·莫斯16歲走上世界時裝舞台，20年過去了，仍然以前衛、優雅和時髦的形像成為眾多女性的時尚偶像。

儘管在過去十年內，凱特·莫斯經歷了吸毒醜聞、感情坎坷，但她同時也以更加自信、獨立的姿態不斷開拓和探索，從T台超模，到時裝設計，發行自己的香水品牌，小試搖滾歌壇，並將涉足影壇和芭蕾。有報道說，她將同著名芭蕾舞蹈家米哈依·巴里什尼科夫（Mikhail Baryshnikov ）合作，出演一部芭蕾影片。

首次進行此類評選的時尚雜誌Vogue 說，之所以評選凱特·莫斯為過去十年著裝最時髦女性，是因為在女性時裝潮流上，凱特比任何其他模特和女名星的影響都大。

在時尚雜誌的這個最佳名單上，標新立異的女歌手嘎嘎小姐（Lady Gaga）也榜上有名，她被評為「最抓眼球女性」（The Visionary ）。

Vogue 說，「嘎嘎小姐超凡脫俗，穿著極具個性。並對自己所有的時裝都有獨特的見解和考慮- 不驚人不罷休。當她去接受英女王覲見時，她的著裝令人聯想到伊麗莎白一世女王時期的服飾。」