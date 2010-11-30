腾龙说事：与文明绝缘的权利

Image caption 南美洲Chaco半乾旱原始森林是 Ayoreo 部落人的家園。

為保護人類生態環境，我們有權利敲開原始部落的大門嗎？

說倫敦自然歷史博物館是世界上最棒的自然博物館，或許是我井底之蛙的一孔之見，但說它是世界上最好的自然博物館之一，相信不會冒犯任何人。

一個月前，聽到倫敦自然歷史博物館宣佈要進行50年來最大規模的生態物種普查探險，就一直跟著激動。

由100多位英國和巴拉圭的生物學家、植物學家、人類學家和環保科學家組成的考察隊計劃對巴拉圭北部的Chaco半乾旱地區的原始森林進行為期一個月的動植物種類普查。

最後一刻緊急叫停

考察隊預期能發現數以百計從未為人類所知的新動植物種類。這是完全可能的。去年在巴布亞新幾內亞的熱帶雨林進行的一項類似探險，科學家就發現了200多個新動植物種類。

一切就緒，探險隊就要踏上徵程之際，倫敦自然歷史博物館卻不得不緊急叫停，宣佈考察活動「無限期擱置」。

面積是英國兩倍的Chaco 地區不但是南美洲除亞馬遜熱帶雨林之外最大、生態最豐富的原始森林，也是南美洲除亞馬遜雨林之外，唯一存在與外界完全隔離，從未接觸過其他人類的原始部落的地區。

它是狩獵部落Ayoreo人的最後一塊棲身地。直到上個世紀50年代，仍然有大約5000多Ayoreo人生活在Chaco地區。但是，隨著伐木、農墾對原始森林的蠶食和現代文明的滲透，特別是來自北美的傳教士的出現，絕大部分Ayoreo 人陸續放棄了狩獵生活，走出原始森林。

但是，仍然有大約150名左右的Ayoreo人自願拒絕與外部世界和現代文明有任何形式的接觸。他們分成大約5、6個部落，隱身密林深處。

Image caption 亞馬遜雨林裏神秘的原始部落。人類學家相信，他們從未與人類和現代文明有過接觸， 以為飛機是某種帶來威脅的精靈或大鳥。

世界上多個保護原始部落人群的慈善組織和非政府組織，與已經走出原始森林的前Ayoreo人長老們一起，紛紛上書英國和巴拉圭政府、呼籲倫敦自然博物館放棄考察探險計劃。

Ayoreo 人長老們還特意趕到倫敦現身說法。走出原始森林後，大多數Ayoreo 人疾病纏身，特別是呼吸系統的感染。長期的與世隔絕使他們的身體缺乏抵抗這類感染的自然免疫力。

長老們說，與白人的接觸已經使許多Ayoreo 人喪了命，如果考察隊進入他們在原始森林最後的棲身地，可能導致他們的徹底滅絕，等於「種族屠殺」。

倫敦自然博物館起初沒有放棄探險的打算，說他們會尊重原始部落不願與外界接觸的願望。探險家艾倫（Benedict Allen）甚至懷疑至今仍有完全與世隔絕的部落存在。他說：「你可以生活在森林裏，但你仍會看到從頭頂飛過的飛機。」

只識彎弓射「大雕」

他的這番話倒讓我想起兩年前巴西的人類學家在亞馬遜雨林拍到的一組驚人的照片。

當考察飛機飛過巴西與秘魯交界的亞馬遜密林時，人類學家發現了一個從未為人所知的原始部落。飛機第一次掠過部落上空時，地面上的婦女、兒童身上並沒有塗任何顏色，可當飛機掉頭再次飛過部落上空時，地面上男女老幼滿身塗上了鮮紅的色彩，一些部落男子舉起弓箭，射向飛機。

人類學家認為，部落人群迅速地渾身塗滿紅色，是他們覺得受到了威脅，表現出攻擊性。他們肯定從沒有見過飛機，可能把它視為是某種精靈或大鳥。

保護原始部落權益組織「生存國際」（Survival International）的負責人羅斯（Miriam Ross）說：「森林是他們生存的根本。它是他們的家，他們的食物來源，他們的文化源泉。沒有了森林，他們就無法作為人存在。」

這正是挽救瀕臨滅絕物種的國際努力面臨的一個悖論。

文明的延續與拒絕文明的權利

但科學家們同時說，生態保護的努力已經證明是有效的， 部分瀕臨滅絕的種類已經因此齣現了復蘇的勢頭。

要有效的保護地球生態，首先要知道地球上有什麼，它們的狀況，哪些要優先保護。這也正是像倫敦自然歷史博物館的巴拉圭探險之類的活動的目的。

Charo，即「綠色地獄」的意思，對人類生存可能是地獄，但它卻是動植物的天堂。科學家估計，Charo地區有大約3400種動植物，其中可能有數百種至今仍未人類所知。

考察隊原計劃全面勘察測繪Charo地區，第一次全面記錄所有的物種分佈和狀況，把這個資料交給巴拉圭政府和國際環保組織，以便更好的保護那裏脆弱的生態環境。

但是，生活在Charo 密林裏的Ayoreo人可能因此遭遇現代文明。在Ayoreo 人長老簽署的聲明中有這樣一段話：

「如果探險按計劃進行，我們無法理解的是，僅僅因為英國的科學家想研究植物和動物，你們就甘願冒人類喪命的險。」

倫敦自然博物館的探險計劃擱淺了，因為這不是一個科學家能回答的問題。