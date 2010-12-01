周末的伦敦鱼缸艺术节

2010年12月1日

圖像加註文字， 「魚缸藝術節」的組織者Lee (右）。

Brick lane（磚巷街）是倫敦年輕文藝小青年的聚集地之一，有著名的Sunday Up Market，大家都愛的1001，24小時不打烊的猶太bagel店，連賣紀念品的商店都是24小時營業（沒凖半夜三點喝完酒想買點紀念品呢 lol）。

上周末，我去了在磚巷街的Rag Factory裏舉辦的「魚缸藝術節」（Fishtank Festival）。

一到場地，就看出主辦者一定是個經常辦Party的主兒，拎著一瓶啤酒，帶著一個大黑框眼鏡，躥上躥下左右逢迎，頗不著調，但卻又把大家照顧得都非常周到。

Rag Factory分為幾個不同的房間，正好為不同形式的藝術表演提供了一個完全獨立的空間。中間的小院子也沒浪費，據說是某著名廚師支起來香噴噴的燒烤攤子，雲霧繚繞，賣各種漢堡。頗有北京四合院酒吧的感覺，各式藝術小青年擠在院子裏人手一瓶啤酒談「藝術」。

此藝術節主打「多元」這一主題，邀請了各式藝術家前來助陣。從各種風格的樂隊，到喜劇，到電影，到裝置藝術，到說唱MC Battles，到Break Dance街舞對決，應有盡有。

Bboys（也有一個女孩子）八人對決街舞的環節應該算是當天藝術節的最高潮。 八位選手一個比一個精彩，眼看著一個個喜歡的Bboy被裁判淘汰，不禁有些不平。

圖像加註文字， 藝術節上的街舞令人看得眼花繚亂。

就在這時，主辦者果然非常「善解人意」的邀請兩位評委一展舞技，以求讓大家口服心服。

除此之外，樂隊的演唱也是一輪高過一輪的high，很多小樂隊的原創曲目一點不輸大牌。英國「單口相聲」（Stand Up Comedy）被安排在了二樓，樓梯上擠滿了人，我根本擠不到二樓一睹該「相聲演員」的真容。