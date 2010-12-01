英伦随笔：校园“头号敌人”

Image caption 幾個月前，自民黨的領袖（現在的副首相）克萊格還是大學生的「甜心」，現在，克萊格快成校園內的「頭號公共敵人」了。

英文裏有一句俗話----地獄之火恐怕也趕不上受到愚弄的女人憤怒之狂。我看，現在把「女人」二字換成「學生」倒也很恰當。

最近，英國上下接連發生學潮，抗議政府計劃上調學費。除了和平的靜坐、遊行，示威還一度演化成暴力。而學潮的矛頭之一直接指向聯合政府中的「小伙伴」自民黨。

幾個月前，自民黨的領袖（現在的副首相）克萊格還是大學生的「甜心」，被捧為「未來的救星」，雙方戀情達到最熱點。現在，關係卻惡化到仇人相見、分外眼紅的地步！

克萊格快成校園內的「頭號公共敵人」了。

眾矢之的

Image caption 譴責克萊格口號的標語。

除了花色繁多、寫著各種痛罵克萊格口號的大橫幅、標語牌之外，遊行的學生還焚燒過克萊格的紙人、把克萊格的肖像掛上過模擬絞架，並宣佈要在克萊格選區的辦公室外集會示威。

上星期，保安人員警告克萊格，在倫敦千萬別再騎自行車上下班了。保安擔心有人會推撞，或者往他身上投擲異物----臭雞蛋？西紅柿？保安提議，在「可以預見」的未來，您還是改坐專車吧。

除了克萊格，自民黨的總部、自民黨副主席的辦公室以及許多代表有大學在內選區的自民黨議員辦公室也都成了抗議活動的目標。

全英學聯主席波特這個月在politics網站上發表的一份公開信中還寫道，我個人保證，我們要盡一切力量，讓那些「背信棄義」的議員永遠不再有「為人民服務」的機會。

過河拆橋？

你猜到了吧，自民黨被指「食言」、「過河拆橋」。

今年４月，大選白熱化階段，自民黨向全英學生保證，一旦當選，一定會反對上調學費，並將逐步取消學費。克萊格更是體貼入微，不僅簽字畫押，還警告學生，要是工黨或是保守黨當選，學費可能會漲到七千英鎊！

歷史上，自民黨在大學校園內就一直很有人緣，被看作年輕、前衛、自由的象徵。自民黨反對過身份證計劃、反對過伊拉克戰爭。更重要的，今年，在三大政黨中，是唯一一個看起來把學生疾苦牢記在心的政黨。

學聯主席波特說，大選中，成千上萬的大學生、很多是第一次獲得了投票權，聽了克萊格的承諾，在這個基礎上選擇支持自民黨。

Image caption 今年４月，大選白熱化階段，克萊格和自民黨向全英學生保證，一旦當選，一定會反對上調學費，並將逐步取消學費。

學生們相信，自民黨將成為他們在下屆議會中的代言人。

七個月後，政局改了，聯合政府要把學費提到最高九千英鎊！根據聯合政府組建協議，自民黨議員對自己不喜歡的政策只可以棄權。

這下子，自民黨人的日子難過了。棄權，等於向學生「背信棄義」；反對，等於向聯合政府「出爾反爾」。

黨內分裂？

預計議會將在聖誕節前就上調學費計劃舉行投票。自民黨內現在是一片忙碌、斡旋。

克萊格先是表示，在從政和個人生活中，都厭惡食言，但有些時候「力不從心」，深陷無法兌現諾言的局面是「巨大的遺憾」。但他又說，在研究了計劃詳情之後，自民黨內更多人感覺上調學費「更能接受」，聯合政府的部分提議比現行體制「更公平」。

自民黨高層還有人表示，在大選中沒有取得絕對多數的勝利，現在與保守黨聯合執政，不得不在一些政策上做出妥協和讓步。不能兌現承諾並不等於背信棄義。

問題是，自民黨也有「鐵桿」議員、包括前領導人查爾斯·肯尼迪，都表示要投反對票。

本周一（29日），100多名本年度參加大選角逐、但卻沒有當選為MP的自民黨候選人發表公開信，敦促自民黨「言即出、行必果」，反對提高學費的施政計劃。否則，尊嚴將受到破壞、自民黨將被長期打入「政治荒野」。

一天早上，電視上的新聞主播質疑克萊格，今後，誰還會相信你的任何承諾？

看清局面？

Image caption 學生的和平靜坐抗議。

過去幾個星期，克萊格和高層在議員間奔走游說，爭取能夠達成一致，避免黨內分裂，並力爭獲得學生的同情和理解。但我看，今後一段時間，他還是睡不成安穩覺。

迄今為止，學潮的風頭沒有減退的跡象，學生們繼續堅持要求，自民黨必須投反對票，否則將面臨「被判」的一代人的「失望和憤怒」。

曾經因為譴責學生示威中暴力行為面臨辭職壓力的學聯主席波特周日（28日）在向倫敦大學學院UCL靜坐的學生講話時說，學聯可能有些過於「小心謹慎、脊樑骨不夠硬」。他對過去一兩天的「猶豫不決」表示歉意，並說，「現在我看清局面了」。

本周一（29日），學聯網站發表聲明，呼籲展開「新一波抗議示威」。

英國大學生中的活躍分子素來政治敏銳、組織嚴密，克萊格肯定不願意有這樣一個敵人。

一對戀人，一方曾經甜言蜜語、但山盟海誓如同空頭支票，對方怎能不想給他/她上一課？現在，開支票的人再也拖下去了，怎麼脫身？你有什麼好主意？

（蘇平 2010年11月30日 倫敦）