多方“围剿” 维基解密处境维艰

2010年12月4日

圖像加註文字， 澳大利亞國籍的阿桑奇曾經想把瑞典作為維基解密的大本營。

維基解密及其創辦人阿桑奇受到多方「圍剿」，目前處境日趨艱難。阿桑奇聲稱他和他的同事受到死亡威脅，正採取措施保護自身安全。

非政府組織「無國界記者」周六（4日）譴責針對阿桑奇的人身攻擊和對維基解密網站的「封鎖、黑客攻擊和政治壓力」，稱這在國際層面是開先例之舉。

同時，維基解密設在網上支付系統PayPal的收取捐款的帳戶亦被關閉。

違反規則

PayPal周五（3日）在一則博客中宣佈了這個決定，聲稱維基解密違反了不得涉及非法活動的使用規則。

維基解密在推特上指責PayPal在「美國政府壓力」下做出這個決定。

美聯社報道說，經測試證實周六已無法通過這個帳戶向維基解密網站捐錢。

這個帳戶據信是維基解密獲得資助的最保險可靠的渠道。它的背後是德國一個以一位知名黑客名字命名的基金會。

網上「流浪漢」

維基解密網站已經開始了不知將持續多久的「流浪生涯」。

日前美國兩家域名服務商切斷對維基解密的服務後，它周五啟用瑞士域名。

而法國當局則對周四開始「收留」維基解密網站的一家法國域名服務商施加壓力，要求它切斷維基解密的鏈接。

這家名為OVH的服務商表示，現在要等法庭裁決是否可以為維基解密提供域名服務。

法國《世界報》（Le Monde）是獲准刊用維基解密掌握的全部機密資料的媒體之一。它的網站上周六（4日）發表的一篇文章沒有提供相關鏈接，理由是「維基解密受到網絡黑客攻擊和一些域名服務商及國家政府拒不接納這個網站」。

棲身英國

阿桑奇本人目前棲身英國。他周五在網上聊天時表示，由於受到死亡威脅，已經採取了更多保護自身安全的措施。

瑞典司法當局周五發出了新的歐洲範圍內的通緝令，上面增加了英國警方先前指出缺失的信息。

英國《泰晤士報》援引不具名的英國警方消息來源稱，阿桑奇下周就可能被逮捕。

但阿桑奇在英國的律師史蒂文斯表示從技術上講至少今後十天內英國警察不可能採取搜捕行動，因為按照慣例，通緝令的發佈到執行至少需要十天。

另據路透社報道，澳大利亞警方正在調查澳大利亞籍的阿桑奇是否有違反該國法律之舉。