腾龙说事：巴掌底下出才子？

Image caption 本文探討的「打」，是「smacking」，就是打一巴掌，不是「棒子底下出孝子」的痛打, 而且, 打的是從自己身上掉下來的肉，不是打別人家的孩子。

自己的孩子打得打不得？打了又如何？

大西洋兩岸前後腳公布的兩個有關大人打孩子的調查結果，引出今天這個孩子教育中讓人容易激動的話題。

先說大西洋彼岸的研究。美國密執根大學心理學教授加諾（Marjorie Gunnoe）領導的一項大規模調查得出的結論說，小時候常挨打的孩子，與那些從沒有被父母碰過一指頭的孩子相比，在學校更勤奮、更有可能上大學；長大成人後更快樂、更成功、更樂於助人。

晚打不如早打？

這裏先說明兩點。一，調查中說的，也是本文探討的「打」，是「smacking」，就是打一巴掌，不是「棒子底下出孝子」的痛打；二，打的是從自己身上掉下來的肉，不是打別人家的孩子。

2600名受訪者按是否挨過打，挨打的經常性和挨打持續的年齡等分成若干組，然後與相關的積極/消極（或說正面/負面）後果作對比。

只在2-6歲年齡段挨過打的孩子，積極後果的比較每一項都超過從沒有挨過打的孩子。7-11歲挨打的孩子，消極後果總體上比沒有挨過打的孩子稍微大一點。但十幾歲以後依然挨打，消極後果的對比則全面大於沒有挨打的孩子。

加諾教授說，這項研究姍姍來遲，是因為現在的美國成年人中，很難找到足夠比例的兒時從未挨過打的孩子。

美國建國還不到三百年，或許依然「粗獷」了點。講究「紳士風度」的英國人，對打孩子該是深不以為然的了？

三分之一的英國大人都說孩子該打

Image caption 三分之一的英國大人都說孩子該打,認為絕對不應該碰孩子一指頭的人只有14%。

大西洋這邊公布的一個相關調查同樣讓我意外。

英國主要的兒童慈善機構，兒童協會（Children」s Society）與皇家兒童保護協會、約克大學聯手，就打孩子的態度問題也進行了一項大規模調查。

2000名受訪成人中，32%的人都覺得打孩子是一種「低危險的懲罰方式」（a low-risk form of punishment）；年長的受訪者中，覺得打孩子不是問題的人超過了一半；認為絕對不應該碰孩子一指頭的人只有14%。

兒童協會組織對這樣的調查結果憂心忡忡，再次強烈呼籲政府修改有關法律，徹底禁止打孩子。

兒童協會組織負責人雷特梅爾（Bob Reitemeier）說：「兒童是英國社會中，可以合法的被打而幾乎沒有法律保護的唯一的一個群體。」

下手無痕

這話聽起來有點嚇人，但在這個問題上，英國的確是上了聯合國的「黑名單」的。

英國的兒童保護組織、人權組織多年來一直要求徹底把家長打孩子行為列為非法。但迄今為止英國政府似乎頂住了壓力，保持現行法律不變。

Image caption 打一巴掌揉三揉問題不大，打一巴掌留下五個指印，就麻煩了。

為此，2008年聯合國點名批評英國保護兒童權益不利。英國是歐盟國家中僅有的5個仍然可以合法打孩子的國家。西班牙、德國、荷蘭等國都通過了徹底禁止體罰兒童的法律。

《英國兒童法案》（2004 Children」s Act）規定：家長可以對孩子施以輕微的體罰，只要不在身體上留下看得見的痕跡。

打完後孩子身上如果出現青紫、瘀腫、破皮兒，則可能被處以最高5年的監禁。換句話說，打一巴掌揉三揉問題不大，打一巴掌留下五個指印，就麻煩了。

打孩子要掌握的「火候」，或者說「火候」掌握不好的後果，舉一個具體例子。

打一梳子，丟了兒子

英國Somerset一位單身母親（法律原因不能公開名字），早上催８歲的兒子起床穿衣上學。兒子賴在床上不起，母親氣極了用手裏的梳子照兒子肩頭拍了一下。

一梳子打下去，媽媽就心疼了，摟著8歲的兒子哄了又哄，直到兒子高高興興上學去了。

問題是，那位母親更確切的說是拿梳子打了兒子兩下，一下是用梳子背面，一下是用梳子帶齒的一面。

在學校，孩子說肩痛，老師發現了孩子肩頭有紅印記，隨即報警。

長話短說。這位婦女被以侵害罪起訴並被判有罪，獲12個月社區監督管制（community supervision order）。她的兒子被暫時收養。每周她只能與兒子見面4個小時，直到服完刑期才能重新獲得兒子的撫養權。

任何有學齡兒童要伺候的父母，都不難想像那位母親氣極敗壞的模樣，也不難理解她的一時「走火」。

我自己的女兒，眼看著上學要遲到了還在那裏磨磨幾幾，多少次氣得我牙根、手心都癢癢的。這個案例，給我們做父母的敲了警鐘，但也說明現行的英國有關法律是管用的。

子不教，父之過。應該信任天下絕大多數父母管教孩子是能夠把握尺度的。

孩子在家不聽話，父母來管。到了學校調皮搗蛋，老師如何對付？能不能動手、敢不敢動手？我們下周接著聊。