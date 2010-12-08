阿桑奇进监牢 中国抵制诺贝尔

維基解密網站創建人阿桑奇申請交保被拒是周三（12月8日）倫敦各大報章的主要標題。

交保被拒

《衛報》的標題說，雖然阿桑奇交保被拒，但是維基解密誓言還會繼續公開機密文件。

報道說，雖然阿桑奇在英國的支持者提出以18萬英鎊交保，但是法官以阿桑奇「在地關係不深」為由予以拒絕。

與此同時，多家世界級的大企業也切斷了和維基解密的關係。其中包括中國的互聯網龍頭—百度以違約為由，將維基解密放在百度屬下服務器的虛擬文件取下。

《泰晤士報》則是報道說，指控阿桑奇強姦的女子的代表律師回應外界的「陰謀論」說，整個事件與美國國防部「毫無關係」。

報道同時還詳細地描述了阿桑奇在瑞典與兩名控告他性侵犯的女子邂逅的過程。

如今阿桑奇被收押，美國則有10天的時間來決定是否要提出引渡阿桑奇。

報道說，阿桑奇的兒子在推特上留言說，希望他的父親能夠得到公平、不涉政治的對待。

美國壓力？

《金融時報》報道說，阿桑奇創建的維基解密網站被世界各國政府譴責，例如美國國防部長蓋茨對阿桑奇被收押就表示「聽起來，像是個好消息」。

但是維基解密卻獲得推動信息自由人士的讚揚。

報道還說，瑞典檢察官否認通緝阿桑奇是「陰謀」；報道引述檢察官的話說「刑事犯罪調查和維基解密無關，只和他個人有關」。

瑞典檢察部門的高級官員還「強調」地說，他們沒有受到任何壓力。

《獨立報》的頭版標題則說，阿桑奇可能會受到美國的間諜指控，報道指出英國法庭收押阿桑奇，令華盛頓有了起訴阿桑奇的機會。

報道說，前美國阿拉斯加州州長、前副總統候選人佩林之類的美國右翼政治人物甚至推動處決阿桑奇，「就像基地和塔利班領導人一樣」。

該報的一篇評論說，每個人都欠阿桑奇一份情，「因為阿桑奇，我們現在知道我們的政府正在追尋一個會更危及你和你的家人的政策」。

「可忽略的聯盟」

對北京施壓抵制參加諾貝爾和平獎頒獎典禮，《泰晤士報》說，和中國共同抵制的國家，很多是在北京警告之後，退回了邀請。

該報的評論說，中國的崛起是「商業民族主義」的模式，亦即有紀律的市場積累財富，然後為政府所用。

該篇評論認為日益自信的中國中產階級將會要求政府作出政治改革，而某種程度的民主將會隨後而至。

評論說，劉曉波是一個有著超乎常人勇氣的人，可能以後也會被證明是個先知。

內頁的報道則是指出參與抵制的國家，和中國不是在政治、要不就是在商業上和中國有利益關係。

以烏克蘭為例，該國希望中國在當地的交通建設投資40億美元，其本身的人權紀錄包括，持續使用酷刑、尋求政治庇護人士和少數民族受到敵意對待等等。