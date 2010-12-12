威廉王子打破传统发布甜蜜订婚照

Image caption 洋溢幸福的威廉王子和未婚妻

英國王室公布了兩幅威廉王子和凱特·米德爾頓訂婚照片。

BBC王室事務記者說，其中一幅是威廉王子將凱特抱在懷中，兩人頭挨著頭，這開創了王室訂婚照的新風格。

另一幅照片上，兩人分別穿著西裝和白裙。

照片上，威廉王子和凱特滿面幸福笑容，而凱特手上戴著戴安娜王妃與查爾斯王子訂婚時曾經帶過的藍寶石鑽戒。

這兩張照片的攝影師是馬里奧·特斯亭諾。他也是戴安娜最喜歡的一個攝影師。

特斯亭諾說，這對凖備明年4月結婚的戀人，「洋溢著幸福」。

時尚

Image caption 凖新娘的著裝品味受到好評

在比較正式的那副照片中，威廉王子身著深色西裝，白襯衣配藍領帶。凱特則穿了一條白色的裙子。

而那張緊密擁抱的休閒照上，兩人都身著牛仔褲。威廉王子穿著襯衣配套頭毛衣，凱特穿的是白色的繡花襯衣。

照片公布後，英國媒體對凱特在訂婚照上選擇的服飾好評如潮。

有評論認為她選擇的白襯衫和白裙子，她所佩戴的耳環，都是英國商業街上很大眾化的品牌，價格適中，很符合英國政府大砍公共開支的政治氣氛。

而白色的衣裙與即將到來的聖誕節的慶祝氣氛也非常吻合。

至於白襯衫上鏤花的袖口和前襟上的小花，都是非常完美的搭配，既符合時尚又經典。