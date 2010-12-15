《国王的演讲》获七项金球提名

Image caption 英國演員科林·費斯在《國王的演講》中扮演英王喬治六世。

電影發獎季節來臨，剛公布的美國電影金球獎（Golden Globe Awards）的獲獎提名單上，英國影片《國王的演講》（King」s Speech）名列獲獎提名榜首，得到包括最佳劇情片和最佳男主角獎的七項提名。

英國演員科林·費斯（Colin Firth）在影片中扮演英王喬治六世，電影講述了這位英王如何面對和克服自己嚴重口吃的一段歷史故事。英國演員海倫娜·伯南·卡特（Helena Bonham Carter）在影片中扮演王后而贏得最佳女配角獎提名。

科林·費斯最近剛贏得英國獨立電影獎（The British Independent Film Awards)最佳男主角獎和紐約影評家協會獎（New York Film Critics Circle）的最佳男主角獎。

競爭激烈

影片《鬥士》（The fighter）和《社交網絡》（The Social Network）分別得到六項提名。即將發行的驚險芭蕾舞片《黑天鵝》（Black Swan）和科幻片《盜夢空間》（Inception) 也將角逐最佳劇情片獎。

在《黑天鵝》中扮演主角的美國女影星娜塔莉·波特曼（Natalie Portman) 得到最佳女主角獎提名，將同好萊塢女星尼可·基德曼（Nicole Kidman）、哈莉·貝瑞（Halle Berry)等競爭影後桂冠。

在最佳音樂或喜劇片類，最佳影片的提名包括3D影片《愛麗絲夢遊仙境》（Alice in Wonderland）、歌舞片《舞孃俱樂部》（Burlesque) 和夢幻組合約翰尼·德普（Johnny Depp)和安吉利娜·朱莉（Angelina Jolie ）聯袂出演的《遊客》（The Tourist）等。

終身成就獎

Image caption 影壇老將羅伯特·德尼羅獲終身成就獎殊榮。

在本屆金球獎頒獎儀式上，著名老演員羅伯特·德·尼羅（Robert De Niro）將被授予終身成就獎。

這位67歲的老演員是世界各地影迷熟悉的銀幕英雄。在他將近半個世紀的演藝生涯中，出演過70多部影片，塑造了眾多令人難忘的銀幕角色。

此前贏得這一殊榮的有影星阿爾·帕奇諾（Al Pacino)，導演馬丁·斯科塞斯（Martin Scorsese）和史蒂夫·斯皮爾伯格（Steven Spielberg）。

美國電影金球獎是好萊塢外國記者協會主辦的。本屆金球獎將於2011年1月16日在洛杉磯舉行，將由英國笑星Ricky Gervais 主持。