绿色圣诞 还是鸡蛋里挑骨头

2010年12月15日

圖像加註文字， 英國傳統聖誕大餐免不了火雞。

英國《每日郵報》撰文稱，在英國超市裏購買的許多聖誕大餐佐料都是從數千英里以外的地方運來的。

報道還說，做一桌完整的聖誕大餐所需要的食物和佐料的碳足跡加起來可以達到263,235英里。而地球的圓周是24,902英里。

該報研究了凖備一頓聖誕大餐的頭盤、正餐、布丁甜點、小吃、飲料和裝飾所需的一切。

聖誕大餐

其中，超市裏出售的凍火雞有從5,319英里以外的巴西運來的。

小胡蘿蔔有從5,631英里外的南非運來的，青豆是從2,230英里外的埃及運來的。

而布丁和白蘭地黃油、薄荷餡餅以及混合幹果都加在一起又多出6,6000英里。

而烹飪使用的各種香料有的是從7,278英里外的印度尼西亞運來的，也有的是從6,000英里外的斯里蘭卡運來的。

此外，還有加拿大（3,499英里）來的奶酪和南非（5,631英里）來的葡萄。

別忘了，還有來自中國（10,000英里）的聖誕彩條和餐巾紙，以及波多黎各（4,000英里）燒酒。

環保擔憂

聖誕購物單中的大部分東西都是從國外運來的，這就帶來了更多的導致全球變暖的二氧化碳的排放。

環保機構呼籲人們採購更多的英國本地生產的食物。

不過有英國網民留言說，我們多少世紀以來都是從別的地方進口香料和水果，難道我們現在就要為此而感到內疚嗎？

也有網民說，我們一年就有這麼一天可以放縱一下自己，一家人聚在一起享受團圓之樂。在吃聖誕大餐時沒人會去思索我們吃的東西都是從哪來的。難道我們還要為聖誕布丁佐料的來源及碳足跡徹夜不眠嗎？