2010娱乐圈大盘点(上)

Image caption 謝麗爾•柯爾(Cheryl Cole)今年並非風調雨順,但依舊是人們心目中最受歡迎的女星之一。

全球娛樂圈在2010年依舊風雲變幻:一些長壽美劇相繼告別熒屏,一些明星繼續上演婚姻大戲,還有一些名人聚散離合。BBC英倫網為您年終回顧2010娛樂圈大事件。

選秀風頭正勁

經濟不景氣和政府財政削減絲毫沒有減弱電視選秀的風頭,形形色色的選秀節目依然叱詫各大電視台的黃金時段,吸金無數。

現年50歲的選秀大亨西蒙·考威爾(Simon Cowell)無疑是最大贏家,他於一月宣佈在《美國偶像》(American Idol)第九季播出後正式離任評委一職,著手製作《英國偶像》(X-Factor)的美國版,計劃於2011年秋季在福克斯(FOX)電視台播出。

與此同時,《英國偶像》於12月在倫敦完美落幕,西蒙再度簽下為期三年的《英國偶像》和《英國達人》(Britain Got Talent)合約,價值一千萬英鎊。

Image caption "油漆工"馬特·卡德爾成為2010年英國選秀節目的一大贏家。

同樣身為評委的當紅偶像歌手「英國甜心」謝麗爾·柯爾(Cheryl Cole)今年好壞參半,但總體來說還是福多禍少。她於年初宣佈由於足球明星老公阿什利·科爾(Ashley Cole)在外偷腥的醜聞被爆,而與他正式離婚,但贏得了廣大歌迷的同情與支持。

回歸單身生活的謝麗爾雖然在非洲旅行途中感染瘧疾、險些喪命,不過事業依舊如日中天。新專輯發行後打榜成功,並且長期穩佔各大八卦周刊的封面頭條,被選為男人心目中最想得到的女人。

體操組合「Spelbound」獲得《英國達人》第四季冠軍。《英國偶像》第七季緋聞醜聞滿天飛,在一片爭議聲中精彩結束,噱頭十足。人氣選手「油漆工」馬特·卡德爾(Matt Cardle)獲得冠軍,單曲《When We Collide》位居聖誕期間音樂排行榜榜首。

電影硝煙戰

著名電影大師詹姆斯·卡梅隆(James Cameron)的熒幕巨獻3D影片《阿凡達》(Avatar)成為世界電影史上的一大裏程碑,這部製作耗時12年的作品堪稱世界電影之最。它為2010年全球電影市場成功熱身,票房高達26億,創歷史新高。

雖然卡梅隆的革新影視史巨作獲得了9項提名,但最終僅捧回了三個技術獎。而畢格羅則成功獲得最佳導演獎,成為史上第一位獲得該獎項的女性,在這場對決中完勝而歸。

奧斯卡影後、電影《泰坦尼克號》女主角凱特·溫斯萊特(Kate Winslet)與導演丈夫薩姆·門德斯(James Peter Mendes)於年初宣佈離婚,結束了這對電影界金童玉女長達7年的婚姻神話。

泰國影片《能召回前世的汶密叔叔》(Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives)獲得第63屆法國戛納電影節最佳影片金棕櫚大獎。

歷經十年拍攝,伴隨了一代人成長的哈利•波特終結篇《哈利•波特與死亡聖器》(Harry Porter and the Deathly Hallows)上部在倫敦上演,創英國電影票房有史以來最高,給2010年全球電影畫上了一個完滿的句號。