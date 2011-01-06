抢英人饭碗？中国留学生喊冤

面對英國社會對海外學生在英從事非法勞務而造成英國納稅人巨額損失的指責，在英中國留學生大聲喊冤。

英國的《每日郵報》和《每日電訊報》周四（6日）分別刊登了兩篇文章，文章內容披露，由於大量海外留學生在英非法打工，給英國納稅人造成巨額損失。

報道引用智囊團體Migrationwatch（移民觀察）撰寫的一份調查報告稱， 數以萬計的海外留學生利用學生簽證到英國不是學習，而是從事非法勞務，在簽證到期後則消失在英國的地下勞工市場。

英國的納稅人每年為這些假留學生要付出高達將近5億英鎊的損失。

報告稱，假留學生佔據了本應屬於250萬失業英國人的32,000個職位。

同時，政府每年要為因為被假留學生佔據工作崗位而失業的英國人支付4億7100萬英鎊的失業救濟和住房補貼。

英國國民健康服務（NHS）和教育機構為非法勞工每年共付出高達2,200萬英鎊巨額費用。

Migrationwatch主席安德魯·格林爵士呼籲政府嚴打冒牌學生。

他說：「這些假留學生從事的工作本來應該為英國失業者所有。這類非法勞工往往壓低工資，使無良雇主有機可乘，這對誠實的雇主是不公平的。」

英國移民部長達米安·格林（Damian Green）表示，「該聯盟致力於確保來英國的學生真正的目的是學習而不是使用學生簽證獲得工作機會。嚴格執法是英國移民政策的基石。」

藍領工作威脅大

在英國政府把本國人失業率高漲的責任歸咎於海外學生時，一位讀者的來信力挺了這一觀點。

目前已經拿到英國國籍的Stephen在給BBC英倫網的郵件中講述了自己的求職經歷。

「政府收緊留學生政策是明智的，來讀書就是只做讀書的事情，想打工，沒問題，回國去申請工作簽證。這很合理。」

他說，「現在本國的公民都找不到工，你們還想要湊一腳進來，記得今年我和老婆去卡拉OK bar 面試侍應生，竟然有30幾個留學生來應聘兼職。結果我們失敗收場，又回去拿失業金。」

這名讀者接著說，「我承認我們學歷沒你們高，但作為英國最普通的工作，不給英國居民做，被你們這些海外的學生搶著做，這怎麼說也是沒道理啊！我不否定你們來英國工作權利，但你們拿著高文憑，高技術，卻搶著低級技術工。這說難聽就是欺騙！」

他最後說，「或許我說的只是一部分人這樣，但你們既然想留下工作，那就請你們去申請工作簽證，這其實性質不同，本質一樣的。」

中國留學生喊冤

來自中國的留學生紛紛表達了自己對這一問題的看法。

威斯敏斯特大學國際新聞專業的王怡岑認為：「提到打黑工的留學生，自然讓人想到一些不正規的語言學校的學生，他們借著讀語言的名義非法打工。但是英國人不可以把找不到工作的責任完全推到留學生身上。因為這部分學生所從事的大部分都是英國藍領的工作，他們的語言水平也沒有達到和英國本地人競爭的水平。主流和高層的工作崗位不可能被這部分打工的留學生佔據。」

剛剛畢業於倫敦大學國王學院的電子通訊研究生許良傑說：「感覺英國報紙的報道有失公正。前幾年英國的簽證制度的確有所放寬，但不是對真正來上學的人放寬，而是給來打黑工的人鑽了空子。對於真正來讀學位課程的海外學生來說，不論是出於自身學習的目的還是學校的嚴格監管，都不可能去打黑工而放棄自己的前途。」

謝菲爾德大學化學工程的本科生楊戩凱表示，自己上課期間從不打工，但是假期都會出去打工。因為父母送自己到英國讀書花了不少錢，既然打工是自己在英國的合法權利，那麼為什麼不用呢？這樣可以減輕自己和父母的不小負擔。