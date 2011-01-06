中国隐形战机亮相·联合国警告饥饿来临

2011年1月6日

今天英國幾大報紙都報道了中國第5代隱形戰機的消息。《每日電訊報》的報道說，中國互聯網上出現了中國最新戰機的圖片，引發人們推測中國在研製最先進的戰機方面取得了非常迅速的進步。

文章說網上的照片顯示，一架J20隱形戰機停在跑道上，如果照片是真實的話，那就意味著中國已經至少提前10年研製出最新一代的戰機，因為此前美國國防部長蓋茨還曾表示，中國可能在2020年生產出戰機。

J20隱形戰機即使裝載武器時也可以避開雷達的監視，並且可以和美國最新進的戰機F-22相媲美。

此外，報道說，中國戰機圖片的亮相正值國際社會對中國軍費開支的快速增加深感擔憂之際。

一些海軍專家曾對中國的東風21D彈道導彈表示過擔心，這種導彈可以專門對付海上的航空母艦，也就是說對美國在太平洋上傳統的壟斷地位構成挑戰。

圖像加註文字， 中國自己研製的最新隱形戰機

然而，專家警告說不要憑借照片來過早的下結論。

《國際先驅論壇報》的文章則說，中國的隱形戰機旨在向美國以及鄰國展示它軍事力量的強大。

文章說，美國國防部長蓋茨將於本周日（9日）與中國軍方高層將領舉行會談，而中國卻提前給蓋茨凖備好了一份見面禮，那就是J20隱形戰機。

一些分析人士說，這個時機的選擇應該不是巧合。

與此同時，《金融時報》的一篇相關文章報道說，中國一位著名的軍事經濟學者呼籲中國大幅提高國防預算開支。

文章說， 該學者說中國國防開支應該從從目前佔中國GDP的1.4% 提高到2.8%， 才能縮小與發達國家軍事技術的差距。

文章說，這可能會進一步加劇美國對中國軍事擴張的擔心。

圖像加註文字， 聯合國說食品價格居高不下可能導致大範圍飢餓

飢餓來臨？

《獨立報》在頭版刊登文章說，聯合國警告說食品價格高企不下，可能使全球面臨飢餓的危險。

文章說，聯合國糧農組織的首席經濟師表示，人類正在進入一個危險的領域。目前全球食品價格已經連續6個月高漲，而且可能還會再繼續上漲。

文章說，食品漲價給發展中國家所造成的影響最大， 同時，由於人口的增加以及氣候變化可能意味著高食品價格很可能成為人們經濟生活中的一個永久性的特徵。

網上幫助

《獨立報》的一篇文章說，中國現在可以為那些懷疑自己配偶有外遇的中國夫婦提供網上幫助。

中國現在把婚姻記錄全部登在網上，以方便配偶查詢對方的婚外情。

北京和上海將是今年首批把婚姻登記數據庫上網的城市。中國計劃到2015年將涵蓋所有的地區。