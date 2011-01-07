挪威演奏家伦敦吹响冰号角

Image caption 挪威演奏家艾伊桑格塞特的冰號角原材料具有600年的歷史。

挪威音樂家泰勒傑•艾伊桑格賽特（Terje Isungset）將在英國倫敦舉行一場別開生面的冰雪音樂會。

這場音樂會於１月７日在倫敦泰晤士河沿岸的桑摩塞特宮（Somerset House）舉行，所有樂器全部用來自挪威的天然冰塊手工製成。

艾伊桑格賽特是歐洲著名的打擊樂器演奏家，他曾於２００６年在挪威組織舉辦全球第一屆冰雪音樂節。

他將在音樂會上演奏用冰做成的號角，這個號角從具有６００年歷史的約斯達布連冰川（Jostedalsbreen）取材製成。

除了冰制樂器以外，艾伊桑格賽特平時也愛好用北極樺木、花崗岩和板岩等挪威的自然物製作手工藝品。

倫敦桑摩塞特宮的新年冰雪主題活動將持續到２０１１年１月２３日。