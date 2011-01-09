香港检查德国鸡蛋是否受二恶英污染

Image caption 韓國和斯洛伐克已經禁止進口德國肉產品和禽產品。

德國「二惡英受污染雞蛋」醜聞愈演愈烈，此類雞蛋除了可能已經銷往英國、荷蘭之外，也可能銷往了香港。

香港食物及衛生局局長周一嶽8日表示，德國蛋佔香港進口蛋的1%，最後一批貨於1個月前進口，並已售出，最近沒有新進口德國蛋。

香港衛生局表示，會繼續追查市面上是否有剩餘問題蛋，若發現會抽取化驗，並跟進檢查有沒有蛋漿受到污染。

香港當局呼籲市民購買德國產雞蛋要小心，留意雞蛋與問題農場是否有直接關係。

據香港電台報道，香港食物安全中心在沙田、黃大仙和紅磡等地區找到了德國進口的雞蛋，而該中心已經抽取樣本，化驗是否含有二惡英，並將所有雞蛋封存。

有媒體引述一些店主表示，由於德國產雞蛋較大，一直有顧客指定購買，所以會繼續出售。他表示，市民可以從印在蛋上的編碼及來貨證書，分辨是否德國產雞蛋。

要求嚴懲

與此同時，德國政府要求對污染飼料的責任公司採取法律措施。

德國農業部長艾格納表示，司法體系必須對此「進行嚴懲」。

二惡英是一種無色無味、毒性大的脂溶性物質，國際癌症研究中心已將其列為人類一級致癌物。

據報道，這些二惡英是經德國北部一家動物飼料添加劑廠的產品混入動物飼料的。

德國在發現飼料和雞蛋中受到二惡英污染之後，已經查封了數千家農場並禁止其銷售。

韓國、斯洛伐克已禁止進口德國肉產品以及禽產品。不過歐盟則在周六表示，這種禁令是沒有根據的。

據信英國及荷蘭在調查，含德國雞蛋的產品是否安全；俄羅斯也加緊檢查德國的動物產品。