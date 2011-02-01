英国大学申请人数再创纪录

2011年2月1日

圖像來源，PA 圖像加註文字， 海外學生申請人數的增長幅度超過英國本土學生。

面臨明年起學費大幅上升的前景，英國大學今年收到入學申請創下紀錄。

英國高等教育聯合招生服務機構（Universities and Colleges Admissions Service，簡稱Ucas）公布的數據顯示，截至1月24日，有583,501人提出入學申請，比去年同期的555,439人增加了28,062人。

增長幅度

這一創紀錄的增長可能是學生們都想在今年入學，以避免趕上2012年開始實施的高學費制度。

政府已經通過了將英格蘭大學學費調升最高至9,000英鎊一年的計劃。

申請人數的增長將不可避免地讓已經面臨巨額經費削減的大學雪上加霜。

統計顯示，19歲和19歲以下的學生申請上大學的人數上升了10.2%，而20歲的學生申請上大學的人數則上升了12.4%，21歲以上的申請者上升了15.3%。

海外學生的申請人數也有所上升，而且增幅超過了英國本土學生的申請人數。

英國本土學生申請上大學的人數上升了4%，而英國以外的其它歐盟國家的申請人數則上升了17%，歐盟以外的海外學生申請人數增長了7.7%。

專業選擇

該統計還顯示，選擇科學和數學或是其他更實際專業的學生超過了選擇藝術類專業的學生。

包括護理科目在內的醫學專業的申請人數增長了18%，而選擇與獸醫科學和農業有關的專業學生人數上升了12.8%。

商業研究專業（Business studies）的申請人數上升了9.1%，教育專業上升了8.5%。

但是，語言學、古典學和相關學科的申請人數下降了2.7%，綜合藝術類專業的申請人數也減少了1.5%。

不過，選擇創意藝術（the creative arts）科目的學生人數上升了11.8%。

就業前景

幾天前，英國國家統計局（ONS）剛剛公布了畢業生失業率達到十多年來最高水平，在2010年第三季度裏有1/5的畢業生找不到工作。

Ucas在本月早些時候公布的數據顯示，去年英國本土學生的大學入學率下降，而國際學生的入學率卻有所上升。

全英學聯主席阿倫·波特（Aaron Porter）批評政府未能為大學提供更多的資金導致大學位置緊張。

他說，連續第三年大學申請人數封頂勢必導致數萬乃至數十萬申請者的不到大學位置。這有可能毀掉一整代人的前程。

英國大學部部長大衛·維利茨（David Willetts）則說，上大學一直是一個競爭激烈的過程，並不是所有申請者都能得到位置的。