贝克汉姆乐于助人“活雷锋”

圖片版權 Getty Image caption 小貝助人為樂，當了一回「活雷鋒」。

生活在英國赫特福德郡的保羅·郎（Paul Long）是兩個孩子的父親。本周三，在他帶兩個孩子上學的路上，他的車突然壞在A10高速路的環島上。足足有十分鐘，他的車卡在那裏不能挪動，非常危險。

這時旁邊路過的一輛車靠邊停了下來，一個穿連帽衫的男人下車，幫助保羅把車推到路邊，而這個人正是前英格蘭足球隊隊長貝克漢姆。

保羅在接受BBC5台的採訪時說：「當他走近一點，摘下帽子，我才認出來是貝克漢姆，我當時真是不敢相信。他先是問我們怎麼樣，然後就親自幫我們把車推到了安全的地方。」

保羅說小貝是第一個停下車過來幫他的人，他當時的第一反應就是驚訝說：「你是貝克漢姆？！」

沒多久，另一輛路過的車也過來幫忙，車主下來問：「你們要我幫忙嗎？」 但是保羅說，他直接激動的喊：「大衛·貝克漢姆，我愛你，哥們兒！」

保羅最後還補充說：「整個過程，貝克漢姆一直面帶笑容，平易近人，如果不是他，當時真的很危險，他幫了我們一個大忙。」