帝国理工率先收9000英镑
- 2011年 2月 16日
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倫敦帝國理工學院宣佈，從2012學年度起，所有課程的學費都上漲為每年9000英鎊。
帝國理工學院是英格蘭第一家正式宣佈學費漲到最高上限的大學。
此前，劍橋大學已經提出學費上漲到每年9000英鎊的建議，但此提議仍必須經過校方決策通過才能定案。
帝國理工宣佈要收取最高上限學費之後，現在必須向公平入學委員會提交詳細的計劃，證明該校能大幅增加貧窮學生入學。
「卓越品質」
倫敦帝國理工學院是英國最著名大學之一，該校表示，收取最高上限的學費能「維持該校卓越的教育品質。」
英國政府去年通過英格蘭大學學費漲價案之後，大學和高等教育學院各自召開內部會議，討論2012學年度開始學費如何定價。
牛津和劍橋大學都有意要收取最高上限的學費，但倫敦帝國理工學院是第一家明確表示要收9000英鎊學費的大學學院。
現在，帝國理工必須提交方案，提供低收入家庭貧窮學生財政補助。