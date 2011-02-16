英国失业人数攀升至250万
- 2011年 2月 16日
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英國國家統計局公布，在截至去年12月底的三個月裏，英國失業人數增長了44,000人，達到250萬人。
青年失業率上升至歷史新高，超過五分之一的16歲到24歲的英國人沒有工作。
英國失業率現在是7.9%，青年失業率達到20.5%。
申請求職津貼（Jobseeker's Allowance）的人數也有所上升，上個月增加了2,400人，達到146萬人。
英國首相卡梅倫（David Cameron）說，失業，尤其是年輕人失業是一件＂令人非常遺憾的事情。＂
但是，他強調這一問題經持續一段時間了。
因找不到全職工作而從事臨時工作的人數上升了44,000達到119萬人，這是1992年失業記錄開始以來的另一個最高點。
經濟學家里德伍德（Vicky Redwood）說，英國就業市場的最新數據進一步顯示恢復就業的進程出現倒退。
長期失業狀態也進一步惡化，失業時間超過一年的人數增加了17,000人，總人數達到83萬3千人。
國家統計局公布的其他數據顯示，在截至去年12月的一年裏，英國人的平均工資上升了1.8%。
數據還顯示，在同一時期內蘇格蘭的失業率減少了13,000，但英格蘭、威爾士和北愛爾蘭的失業率有所上升。