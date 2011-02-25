文化鸿沟：你有什么好哭的？

上次在北京的時候有個朋友告訴我一定要看電影《唐山大地震》，並且說她保證我會流淚。

我終於鼓起勇氣把買來的DVD插進機器以後發現，馮小剛拍的電影確實有很多動人的鏡頭。

不過我自始至終還是沒有哭，為此感到遺憾和愧疚。

教育

上小學以前我比較愛哭，但在兄長調教下逐漸喪失了這種能力。

先是父母和哥哥們總把「cry baby」（哭兒）說成極不光彩的事情給我造成干擾，繼而又是學校裏革命英雄主義教育對我的衝擊。

記得一、二年級學到「機器」兩個字的時候，老師告訴我們要想做有用的人，就必須像機器一樣堅強有力，而愛哭的人當不了機器，這一點從「哭」字比「器」字下邊少兩個口便一目了然。

雖然我當時大概也該知道老師這樣講的主要動機是幫助大家記生字，但那個年代整體的反哭防哭教育還是頗有成效，讓我後來再想改變已經無能為力，於是背上了麻木不仁的黑鍋。

同情

Image caption 喬·布蘭德在節目中的發現讓她哭笑不得

為此，前些天打開電視偶然發現笑星喬·布蘭德（Jo Brand）也在反省自己不會哭所造成的困擾，激發了我的同情。

布蘭德宣稱自己的目的並非局限於要了解自己。

她還有野心自我改造，說是要打開她的淚囊，因為她感到現在不哭的話，跟不上時代潮流。

她探索途中找到了母親和老師，追究家庭和學校的影響，也諮詢了心理學家和社會學家，並取證了生理學家和歷史學家，以求獲得最全面的信息。

帶頭人

布蘭德和我是同一個年齡段的人，長大的時候不哭也是她教育的一部分：「維持堅挺的上嘴唇」（keeping a stiff upper lip）那時被奉為英國人的傳統美德。

但如今打開電視看到《英國達人》（Britain's Got Talent）之類節目或是各色競猜節目或是真人秀，輸家贏家總是驟然淚下，這在她長大的70年代簡直不可想像，那時候誰輸誰贏都只是微笑了之，而如今新聞裏也不乏政界名流落淚的鏡頭。

這種轉變從何而來？

由來

根據她的回憶，曾被冠以「鐵娘子」稱謂的前首相撒切爾夫人（Lady Thatcher）是一個帶頭人，緊跟著她的還有那個被媒體冊封「黑暗王子」的工黨權勢人物彼得·曼德爾森（Peter Mandelson）。這兩個鐵腕人物在90年代都曾被拍下落淚的鏡頭。

布蘭德說，她自己的職業是引發眾人歡笑，但過去20年來，歡笑的阻力越來越大，因為越來越多的人似乎覺得流淚比歡笑更刺激。

她把分水嶺放在戴安娜王妃（Princess Diana）去世的1997年。當時英國一夜之間變成了舉國哭喪的地方，而後只要是個人物就得在公共場合時不時擠出點淚水來。

歷史

其實布蘭德對私下流淚還是接受的。家裏死了人，或者隔壁賣酒的鋪子關門，她承認都可能讓她落淚。

圖片版權 Getty Image caption 奈爾遜勛爵在特拉法加海戰勝利之時倒下……

不過，那是躲進臥房關起門來做的事情，怎好到處炫耀張揚？

然而專門研究哭泣的歷史學家湯姆斯·迪克森（Thomas Dixon）告訴她，在公共場合流淚歷史不同年代有起有伏，90年代確實堪稱高潮再起，而且恐怕還會持續相當時間。

但英國人在以往的不少世紀中也都曾熱衷哭泣，20世紀講究緘默淡泊，眼淚也幹枯了，可以算是反常現象。

高峰期

回到18世紀後期和19世紀初期的話，也曾有過一個哭泣的高峰期，當時社會各界的名流都把情感掛在袖子上，流淚的法官、政客、當然還有演繹名流到處可見。

至於痛苦場面的規模，1805年奈爾遜勛爵（Lord Nelson）在特拉法加海戰中戰勝法國但自己戰死，當年為他舉辦國葬時據說英國舉國哭泣，流下的淚水怕是並不遜色於戴安娜的葬禮。

迪克森告訴我們那位笑星，20世紀眼淚幹枯是戰爭年代的事情，可以想像在槍林彈雨的年代大家需要鼓足勇氣，於是需要忍住眼淚。而如果你的父母輩在那樣的環境裏長大成人，他們自己有孩子以後希望教育孩子不哭，也算是合乎情理的事情吧。

感情

但是人們通常在什麼場合下哭，為什麼要哭？布蘭德去採訪的一位心理學家告訴她幼兒哭泣最初是為了生存，召喚母親的餵養、保護，堪稱是功能性的哭。

這裏也包含施展權力：我哭了你就沒法子了，不許照料我。而長大以後的哭有時候也會包含這種動機。

她說在成年人之間，哭的目的有時是為了培養相互間的感情，獲取同情安慰，但觸發眼淚的原因實在多種多樣，憤怒委屈都在此列。

布蘭德自己上街詢問，打聽什麼樣的事情，什麼樣的場合會讓人哭的時候，人們的回答應有盡有。

看電影、聽音樂、狗死了、親人死了、發生了三角戀愛等等，都有人提到。

這些都沒讓她，也沒讓我感到有什麼意外的，而且她說自己到了還是沒有達到目的，改變自己對哭的態度。

但是讓我確實不明白的是，她看似隨便問到的那些人當中男女老少都有，而且來自多個民族，而每次她問到「你哭不哭？」的時候，所有這些人居然沒有一個說自己不哭。

在當今英國社會，這難道真的有代表性嗎？

（鴻岡 2011年2月25日）