《国王的演讲》获四项奥斯卡

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奧斯卡頒獎典禮2月27日晚如期在美國洛杉磯舉行，本屆最佳影片的角逐尤其激烈，緊張氣氛在很早之前就開始彌漫在影迷和電影人中。

本屆奧斯卡的主持人是安妮·海瑟薇(Anne Hathaway)和詹姆斯·弗蘭科(James Franco)，兩人搞笑「客串」了一系列電影，在《大地驚雷》中跳上馬背，穿上「棕天鵝」的服裝來試鏡，棕天鵝跳踢踏舞抖落了一身的羽毛，又去和喬治六世國王眉目傳情……

弗蘭科是身兼多職，不但是主持人，還是最佳男主角的候選人之一，除此之外，他還在後台發了不少推特信息，更新「八卦」。

對於影迷聚焦的「英國國王」和《社交網絡》（The Social Network）美國壞小子的對決，《國王的演講》（The King's Speech）大獲全勝，摘取了本屆奧斯卡最佳影片獎桂冠。著名導演斯皮爾伯格親自頒發了此獎項。《國王的演講》的創作團隊上台領獎時非常驕傲，自豪地說「這是全英國最好的創作團隊」。

除此之外，《國王的演講》還贏得了令人矚目的最佳導演、最佳男主角和最佳原創劇本獎。

《國王的演講》編劇戴維·辛德勒（David Seidler）在上台領獎發表獲獎感言時，代表世界上那些跟自己以及跟影片中的英王喬治六世一樣有口吃問題的人，感謝奧斯卡獎對這部影片的獎勵。他還調侃地說：「感謝女王沒有因為我讓國王在劇本中說了一個F開頭的髒字，就把我押在倫敦塔橋監獄裏。」

本屆奧斯卡發獎會上，科幻大片《盜夢空間》(Inception)也摘取了四枚大獎，不過該片獲得的更多是技術方面的獎項，比如最佳音效合成和最佳音響編輯。

本屆奧斯卡最佳男女主角獎項，由《國王的演講》主演英國演員科林·費斯（Colin Firth）和《黑天鵝》（Black Swan）女主角娜塔莉·波特曼（Natalie Portman)分別斬獲，可以用「意料之中，實至名歸」來形容。

摘取最佳男女配角的演員則都出自電影《鬥士》(THe Fighter)。最佳男配角是出生於威爾士的克里斯蒂安·貝爾（Christian Bale），他被觀眾在推特上調侃說應該刮刮鬍子再上台，而最佳女配角則是梅麗莎-裏奧(Melissa Leo)。

之前普遍被看好的《社交網絡》同樣收獲頗豐，獲得了最佳剪輯,最佳改編劇本和最佳音樂三個獎項。

附部分獲獎名單：

最佳影片：《國王的演講》

最佳導演：湯姆-霍伯（《國王的演講》）

最佳男主角：科林-費斯（《國王的演講》）

最佳女主角：娜塔莉-波特曼（《黑天鵝》）

最佳男配角：克里斯蒂安·貝爾（《鬥士》）

最佳女配角： 梅麗莎-裏奧（《鬥士》）

最佳音樂：《社交網絡》

最佳歌曲：《玩具總動員3》

最佳音效剪輯：《盜夢空間》

最佳音響效果：《盜夢空間》

最佳視覺效果：《盜夢空間》

最佳改編劇本： 《社交網絡》

最佳原創劇本： 《國王的演講》

最佳藝術指導：《愛麗絲夢遊仙境》

最佳攝影：《盜夢空間》

最佳剪輯：《社交網絡》

最佳服裝設計：《愛麗絲夢遊仙境》

最佳動畫長片：《玩具總動員3》

最佳紀錄長片：《監守自盜》

最佳紀錄短片：《不再陌生》

最佳動畫短片：《失物招領》

最佳外語片：《更好的世界》(丹麥)