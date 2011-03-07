牵扯利比亚 LSE再遭抨击

圖片版權 BBC World Service Image caption 賽義夫給LSE捐錢，又來講座，如今弄得學校焦頭爛額。

英國名牌大學倫敦政治經濟學院（LSE）麻煩不斷，繼校長因「捐款門」事件辭職後，如今又因為與利比亞有牽連，遭到前外交大臣米利班德的批評。

事件的主角還是利比亞領導人卡扎菲的兒子賽義夫，他於去年5月到LSE參加講座並發表演講，而講座的主題是以米利班德的父親拉爾夫·米利班德（Ralph Miliband）命名的。

老米利班德是英國著名的馬克思主義學家，在國際學術界也頗有名氣，生前在LSE任教。去世後，LSE以他的父親的名字設立專門研究項目，賽義夫去年受邀，前來參加該項目的學術演講。

「可怕」

英國前首相米利班德在接受BBC電視台採訪時說：「想到賽義夫在我父親的名下進行講座我就覺得可怕，對我父親和我家人這都是不可想像的事情。」

賽義夫當時演講的題目是：「公民社會在全球管理機構民主化中的作用——利比亞的過去、現在和未來」。

然而，在米利班德的採訪後有網民在報刊網頁上質問，既然賽義夫的講演去年5月就已發表，為何他沒有更早就此提出譴責。

LSE是賽義夫的母校，2009年他在這裏取得博士學位。不過，近日傳言賽義夫的博士論文造假，LSE表示已就此指控展開調查。

賽義夫畢業後給LSE提供30萬英鎊捐款，前校長霍華德·戴維斯爵士（Howard Davies）簽字接受，不料近日因利比亞局勢大亂，引火上身，一些人抗議指責戴維斯接受「昧心錢」，迫使戴維斯上周宣佈辭職。