更多英国大学与利比亚有染

Image caption 倫敦大學亞非學院（SOAS）是最新一個被指與利比亞領導人卡扎菲家族有染的英國高等學府。

在倫敦政經學院（LSE）被指接受卡扎菲之子塞伊夫（Saif）管理的一個慈善基金會的捐款之後，英國媒體又披露有更多的英國大學與卡扎菲家族有瓜葛。

據英國《衛報》報道，卡扎菲的第四個兒子、34歲的穆塔西姆（Mutassim）曾於2006年夏天在倫敦大學亞非學院（School of Oriental and African Studies）接受過一對一的英語語言教學。

2010年，亞非學院宣佈與利比亞的黎波里大學（al-Fateth University）簽署了一筆利潤可觀的協議，在那裏教授金融碩士課程。

據信，穆塔西姆現在領導利比亞的一支特種部隊。他被利比亞反政府力量稱為一名「戰爭罪犯」。

不過，亞非學院的一名發言人說，與的黎波里大學的聯繫早在穆塔西姆來上課之前就已經建立了。

伙伴關係

《衛報》還披露，另一所英國大學—倫敦國王學院（King's College London）據報曾與利比亞的一個政府部門建立伙伴關係，幫助培訓當地的法務人員，提高他們的人權意識，以試圖改革該國的監獄系統。

該中心的工作人員曾造訪過利比亞的監獄，但並沒有去過利比亞的兩座最臭名昭著的監獄。

國王學院的監獄研究中心曾受到卡扎菲基金會（Gaddafi Foundation）的贊助。該基金會是由卡扎菲的另外一個兒子塞伊夫管理的。它曾向倫敦政經學院提供150萬英鎊的捐款。

但是，國王學院的監獄研究中心主任柯伊爾教授（Professor Andrew Coyle）稱，他們的全部活動經費都是由英國外交部提供的，利比亞政府只提供參與該項目的利比亞官員的費用。

目前，該研究中心已經移到埃塞克斯大學（Essex University）。

英國大學最近幾天因為與利比亞的聯繫受到巨大的壓力。倫敦政經學院的校長已在上周因接受卡扎菲捐款而辭職，而且校方還將對此展開一次獨立調查。

星期一，一份來自利物浦的約翰摩爾大學（Liverpool John Moores University）的聲明稱，它的商學院、醫療保健教務處和新生兒護理課程都收到過利比亞政府的資助。