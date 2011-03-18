联合国首肯空袭利比亚·日本核威胁加剧

英國各大報章今天（18日）頭版關注日本災情與核輻射，以及聯合國批准對利比亞採取軍事行動。

《每日電訊報》說，聯合國周四晚上點頭之後，西方國家最早周五就能對利比亞領導人卡扎菲及其支持者發動空襲。

報道說，如果卡扎菲對利比亞東部重鎮班加西的反叛力量「毫不留情」的話，無人駕駛飛機將在數小時內展開首輪空襲，而英國皇家空軍最遲周五晚參與行動。

《獨立報》頭版稱卡扎菲發話，要戰鬥到生命最後一息。報道強調美國最終決定支持對利比亞領導人採取行動，而效忠卡扎菲的軍隊開始攻打班加西並威脅將「毫不留情」。

《金融時報》頭版頭條說，空襲利比亞的綠燈亮了。報道說，聯合國通過的旨在保護利比亞平民的決議，為法國、英國和美國對利比亞實行禁飛區行動開了綠燈。實行禁飛區的目的是阻止忠於卡扎菲的部隊繼續向班加西挺進。目前，政府軍距離反叛力量控制的班加西只有60英里。

《泰晤士報》說，美國將率領盟友聯手打擊卡扎菲。該報截稿時聯合國決議尚未通過，但顯然美國立場驟變，為聯合國決議的通過鋪平了道路，而西方的介入將扭轉卡扎菲力量佔上風的局勢。

報道說，美國的軍艦和潛水艇已經部署在相關位置整裝待命。

《衛報》頭版大照片顯示兩架英國戰機凌空而起，報道稱英國、法國和美國將聯手空襲卡扎菲，保護班加西，而卡扎菲當局則揚言將奮力還擊。

報道說，戰鬥機和轟炸機可以從法國在地中海沿岸的軍用機場起飛，而幾個阿拉伯國家也已經表示願意加入對卡扎菲的軍事行動。

日本災後

《衛報》頭版報道說，周四發現日本地震重災區燃料和藥物耗盡的醫院和養老院有數十名老人死亡。報道的標題是老人被拋棄在核輻射危險區。

報道說，日本自衛隊救援人員發現距離發生爆炸和起火的福島核電站6英里處一家醫院的醫護人員對128名老年住院病人棄之不管，其中14人被發現後不久去世。

《國際先驅論壇報》頭版報道了日本北部核恐慌導致大批民眾逃離；隨著美國和其他國家對日本核輻射威脅的擔憂加劇，日本當局周四採取了更非常規、更難以令人信服的方法來給核反應堆降溫，用直升機和消防水龍噴水來防止核反應堆和用過的核燃料過熱並洩露。

《每日電訊報》頭版通欄大照片展示航拍的福島核電站四號反應堆整面牆被炸飛後的慘狀，以及通常應該充滿水但現在完全幹枯的核廢料儲存庫。

頭版頭條的標題是：完全暴露在空氣中，核燃料棒在熔化。報道引述聯合國核安全機構說，目前判斷向反應堆所在的建築物灑水降溫是否有效「為時過早」。但是，報道指出，在距離該核電站12英里之外測得核輻射程度比核電站工人可以承受的安全限度幾乎高一倍。

報道說，英國外交部已經發出緊急通告，呼籲在福島核電站周圍方圓50英里範圍內的英國人立刻離開該地區。

關燈節電

《金融時報》頭版報道了工業七國集團同意干預貨幣市場，提振日元，以幫助日本政府的救災和控制核輻射努力。

《泰晤士報》頭版介紹了日本東京民眾為節省電力表現出來的自我克制精神和作出的犧牲，包括關閉或停用耗電的用品，包括電水壺、電熱尿片烘幹器、電熱馬桶座墊，還有戶外的自動售貨機和店鋪提早關門熄燈。

報道提到日本天皇前一天發表電視江湖呼籲民眾齊心協力共渡難關。

跟《國際先驅論壇報》在頭版隻字不提空襲利比亞一樣，《獨立報》頭版也隻字未提日本。