英警就强奸惯犯案道歉·伦敦在召唤

今天（3月25日）英國多個大報章都大篇幅報道了因為警察失職、導致一名變態強姦慣犯長期逍遙法外的案件。

英警方就強姦慣犯案道歉

綽號為「夜遊神」的系列搶劫強姦犯德羅伊·格蘭特在過去17年裏，單獨在倫敦東南部製造了多達5百起搶劫強姦案件。

《衛報》報道說，英國警方承認，10多年前本就可以抓獲他，但因為警察失職，從而讓這名強姦犯又在後來的10年裏襲擊了146名受害者。蘇格蘭場就此道歉。

《每日電訊報》報道，警方估計現年53歲的格蘭特早在1987年就開始犯案。警方一直沒有找到破案線索。

而1999年，在公眾舉報下，警方得到了德羅伊·格蘭特的名字和車牌號碼，並登門和格蘭特的妻子確認了這輛車。但倫敦共有6名德羅伊·格蘭特。警方沒有重點追查車牌號碼符合的格蘭特，反而重點追查一名家在倫敦東北地區而DNA符合的德羅伊·格蘭特。

之後，公眾舉報又被警方未經調查否定，一些警官還花費高額公款，到和案犯原籍牙買加無關的其它中美洲島嶼國家去進行了毫無結果的調查。

此案直到2009年大倫敦警察總監換人，重新任命一位得力警官接手，用基本的破案方法，當年即抓獲格蘭特。

中國下一代領導人

本周五的《金融時報》就中國選舉領導人不透明的制度發表評論，認為這種制度威脅中國的改革。

評論說，中國明年將是新舊領導人權力交接的一年，新領導人將不是任何過世的皇帝選定的，並以和平和有序的方式進行交接，這將是1949年中共執政以來首次。

評論分析，習近平和李克強估計會在2012年分別出任國家主席和總理。而其它7名中共常委的位置尚可能有變化。而競爭2022年領導人位置的名單已經出現。

評論說，現吉林省省委書記孫政才很可能最後會升到總理位置上。而內蒙自治區黨委書記胡春華有望最後成為國家主席。但是，最後的領導人選舉是不透明的。需要經過大約50個和黨關係密切的家族的協商和批准。

中國的官員們說，這是中國走向民主的過程，但分析人士擔心，因為這些新領導人的誕生需要得到現有的利益集團中數百人的支持，他們無法得罪任何利益集團，這種過程最後將可能導致寡頭政治或政治癱瘓，阻礙中國的政治經濟改革、甚至中國的持續發展。

倫敦在召喚

本周五的《金融時報》繼續就英國財政大臣奧斯本本周公布的新一年政府預算案發表評論。奧斯本在發表議會講話時，談及英國政府在計劃在財政稅收政策上支持英國（倫敦）作為世界商業中心的獨特地位。

奧斯本說，讓世界各地的人們都聽到這一召喚，從上海到西雅圖，從斯圖加特到聖保羅，英國的商機大門向你們敞開。

該報道對上海的吸引力做出分析稱：在花費了550億美元舉辦上海世博會後，上海全面改善了基礎設施，應該有助於上海在2020年成為世界金融中心之一。

報道說，外國企業在上海似乎得到了蓬勃發展的商機，根據上海官方統計，去年上海外資企業的進出口額高達近2500億美元。

報道指出，上海的標凖企業所得稅率是25%，低於西雅圖、斯圖加特和聖保羅。而英國政府的目標是在2015年以前將企業所得稅率下調至23%。