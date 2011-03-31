研究：牛羊多吃素可减少排放温室气体

圖片版權 bbc Image caption 牛羊打嗝排放溫室氣體

英國科學家正在研究如何改變牛和羊的飲食，來減少家畜釋放的溫室氣體量。

研究顯示，改變牛羊飼料中的奶或肉類的比率，可以減少牛羊打嗝，降低多至33%的甲烷排放。

根據最新的統計數字，英國農業部分排放的甲烷氣體，佔全國甲烷總排放量的43%。

所以現在當局希望科學家的這一研究能幫助英國的農牧業在環境保護方面有所改善。

資助這一研究的英國環境、食品與農村事務處說，農牧業釋放的溫室氣體量佔了英國溫室氣體總量的9%，而其中一半來自牛、羊和鵝。

減少牲畜的甲烷排放並不是新鮮話題。本世紀初，新西蘭和澳大利亞的科學家就在研究如何對付反芻動物強有力的打嗝。

在新西蘭，反芻動物強有力的打嗝所釋放的甲烷氣體佔全國總排放量的約90%，而牲畜排放的溫室氣體是該國人類活動的43%。

現在英國科學家做的短期實驗發現，在牛羊飼料中增加玉米青貯、高糖草或筱麥，都能減少甲烷的排放。