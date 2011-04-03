英爱政界谴责北爱尔兰炸弹袭击

Image caption 遇害警員剛從警校畢業不久。

英國與愛爾蘭共和國多個政黨紛紛對北愛爾蘭發生的一起炸彈襲擊作出譴責。

星期六（4月2日）傍晚發生於蒂龍郡城鎮奧馬的這起襲擊當中，25歲警員羅南·克爾在其家門前被安裝在汽車車底的一個爆炸裝置炸死。

信奉羅馬天主教的克爾是自2001年皇家阿爾斯特警察改組成北愛爾蘭警察廳以來第二名遇害的警員。他在最近才剛完成了警隊培訓。

目前沒有任何人或組織承認策動襲擊，但自2007年以來，非主流共和派激進分子曾多次在北愛爾蘭警員的私人汽車底下埋藏爆炸裝置，但沒有造成大規模的傷亡或破壞。

BBC愛爾蘭事務記者馬克·辛普森指出，在北愛爾蘭當前鮮有的穩定局面下，這些非主流共和派激進分子正試圖使之動搖。

辛普森指出，北愛爾蘭權力分享協議得到了實踐，北愛地方議會30年來首次完成了完整的四年任期，英國與愛爾蘭共和國的雙邊關係也正處於歷來最佳狀態。

「人民公敵」

北愛爾蘭首席部長羅賓遜稱，他與全國人民同仇敵愾。他認為，毫無疑問絕大多數北愛人都希望推進和平進程，只有少數的「尼安德特人」（已經滅絕的人種）希望回到過去。

英國首相卡梅倫對遇害警察的家屬表示慰問，並稱做出這懦夫行為的犯罪分子希望讓北愛爾蘭重過血腥日子的圖謀永遠不會得逞。

愛爾蘭新芬黨主席阿當斯也表示，新芬黨絕不會讓和平進程因這些襲擊者而出現倒退。

北愛爾蘭統一黨黨魁埃利奧特表明，針對新入伍警員策動襲擊的行為應當得到徹底譴責；社會民主工黨黨魁裏奇斥責說，行兇者是愛爾蘭的人民公敵。

目前，北愛共和派非主流激進組織主要有「傳承愛爾蘭共和軍」和「真愛爾蘭共和軍」，據信這兩個組織互有合作。

1998年，「真愛爾蘭共和軍」在奧馬策動了炸彈襲擊，造成29人死亡，數百人受傷。死者包括一名懷有雙胞胎的孕婦。