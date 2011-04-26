英国高薪校长增多引起争议

2011年4月26日

圖像加註文字， 有越來越多的校長坐領高薪，享受令人稱羨的福利。

英國有越來越多的學校校長年薪超過10萬英鎊，大大超過一般教師薪金，英國教師組織呼籲公布高薪校長身份。

目前，普通教師的平均年薪仍在三萬多鎊，而且據教師工會的說法最近政府修改教師退休金的方案將會把退休金的價值降低25%，因此教師不滿情緒正在升溫。

英國全國校長協會和女教師工會（NASUWT）秘書長克里斯·濟慈（Chris Keates）表示，很多獲得中央政府直接撥款的新型中學，所謂「城市學院」（city academies）校長工資很高。

新成立的城市學院在支付薪水和聘雇條件上比其他地方政府經管的國立學校有更多的自由。

英國教育大臣邁克爾·戈夫（Michael Gove）要為英格蘭校長工資設上限，最高不能超過首相的工資，但有少數幾位校長年薪高達18萬英磅。

校長高薪

在全國校長協會和女教師工會的年度會議上，與會者討論如何讓校長工資更加透明化。

工會會員表示，有越來越多的校長坐領高薪，享受令人稱羨的福利。

據了解，有大約100名校長工資超過15萬英磅，少數幾位更高達18萬英磅。

克里斯·濟慈表示，「公家機關負責人的工資依法必須公布，為什麼中學校長就可以免除責任？」