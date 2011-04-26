圖片版權 BBC World Service Image caption 英國報摘

星期二《衛報》頭版的文章報道說，一名基地組織成員曾為英國軍情六處工作過。

文章說，據秘密情報顯示，這名阿爾及利亞裔的基地組織的成員在參與襲擊2家基督教教堂，以及在2002年襲擊巴基斯坦的一家高級飯店之際，同時還在為英國的軍情六處工作。

另外《每日電訊報》的一篇頭版文章說，英國首都倫敦成為基地組織全球恐怖網絡的中心。

文章說，據洩露出來的維基解密的文件稱，人們擔心倫敦已經成為了極端分子的「天堂」。

在美國關塔那摩監獄中被關押的至少有35名恐怖分子是在倫敦受到極端激化教育的。

報道還說，英國的清真寺變成了「恐怖襲擊計劃和宣傳」的基地。

圖片版權 PA Image caption 如果下雨，新人將乘玻璃馬車接受公眾祝福

婚禮恐遇大雨

王室婚禮可能趕上傾盆大雨是《每日電訊報》內頁有關王室婚禮報道的標題。

文章說，根據天氣預報，星期五（29日）這天可能有大雨，因此王室婚禮的籌備者特地凖備了玻璃馬車，以應付一旦下雨供一對新人威廉和凱特接受沿街民眾的祝福使用。

中國崇尚名牌

《衛報》周二（26日）的一篇文章說，中國成為名牌時裝的巨大市場。

文章說，世界頂級時裝品牌諸如普拉達（Prada）、路易威登（Louis Vuitton）等成為中國新富的寵兒。據信，到2020年，中國的名牌時裝購買能力將佔到世界的44%。

文章說，中國目前擁有近百萬的百萬富翁，他們追求奢侈名牌的潛力巨大，與此同時，中國的中產階級也不甘落後。

據專業人士估計，中國在4年後將成為世界最大的奢侈品市場，市場價值將從2009年的100億美元提升到270億美元。

文章說，中國人富有了之後，想把過去那種無錢，服裝灰暗的時光補回來。

北京注資主權財富基金

星期二的《金融時報》報道，據三位知情人士說，中國的主權財富基金即中國投資公司(CIC)，（簡稱中投），不久將從政府得到1000億至2000億美元的新資金。

文章說，中投已經將其手中的1100億美元用於海外投資。但現在該機構將獲得政府新的資金，因為北京方面正試圖設法減小投資美國國債的風險。

中國央行行長等多名高官已表示，中國的外匯儲備已超出合理需求。

中國的外匯儲備已經佔據全球的榜首，今年第一個季度又增長近2000億美元，使總額首次突破3萬億美元。

過去一周，已有兩名官方資深經濟學家表示，中國只需要1萬億美元左右的外匯儲備。