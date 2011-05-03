Image caption 男性死者是曼徹斯特都市大學高級講師

調查英格蘭中部北安普頓市華人家庭滅門慘案的警察公布了涉案嫌疑人的名字。

警方表示，他們正在尋找52歲的杜安詳（Anxiang Du的音譯），懷疑他與這起謀殺案有關聯。

當地警方星期日（5月1日）下午6點在當地一個住宅內發現這家華人4名成員的屍體，屍體上都有刀傷。

當地消息說，男性死者是曼徹斯特都市大學高級講師丁吉峰（Jifeng Ding的音譯），女性死者是他的妻子Helen Chui，另外兩名死者是他們的18歲的女兒Xing和11歲的女兒Alice。

生意往來

警方說，嫌疑人Anxiang Du與Helen Chui有生意往來。

有報道說，現年52歲的Anxiang Du星期五上午10點30分離開在考文垂的家，前往伯明翰他所經營的中藥店上班，再未返回家中。

他的家人前往商店查看時發現他留下的一個自殺字條。

警方表示，Anxiang Du瘦型身材，經常頭戴棒球帽遮蓋禿頂，失蹤時頭戴白色棒球帽，身穿藍色羊毛衫，棕色夾克，灰色褲子，黑色皮鞋。

殺人動機

北安普頓郡警方的一位發言人此前曾表示，罪犯的殺人動機不是搶劫或盜竊。

他還說，當地警員正在挨家挨戶進行詢問調查，並安慰對治安形勢有所擔憂的當地居民。

警方表示，有30多名警察正在參與案件調查。死者Jifeng Ding所任教的曼徹斯特都市大學的一名發言人說，他們正在協助警方調查。