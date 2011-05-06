英国选民一致反对改变选举制度
- 2011年 5月 6日
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英國選民舉行公投，投票結果顯示選民一致反對改變議會選舉制度。
選票近乎點算完畢，68%反對改變從簡單多數制改為排序複選制。
排序複選制是在選民第一優先候選人未當選時，選票計算到第二優先候選人，以此類推，最後選出獲勝者。
這個公投結果標誌著聯合政府中的自由民主黨遭到挫敗。
自民黨長期以來主張改變英國現行的選舉制度，這也是他們為自己加入聯合政府向保守黨提出的主要條件。
此外，同時舉行的還有英格蘭部分區議會、威爾士區議會以及蘇格蘭議會選舉。
自民黨在英格蘭區議會選舉中也遭遇重大挫敗。該黨在許多選區失去多數席位。
自民黨內有人要求黨領袖克萊格下台。克萊格是聯合政府的副首相。
保守黨贏得的票數沒有太大的改變。
在野工黨在英格蘭和威爾士的區議會中大有收獲，奪下許多原先屬於自民黨的席位。
在蘇格蘭，力爭蘇格蘭獨立的蘇格蘭民族黨有望成為議會中席位最多的政黨，甚至有可能取得過半數席位。