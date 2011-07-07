“阵亡英军士兵家属遭小报窃听”

2011年7月7日

圖像來源，REUTERS 圖像加註文字， 《世界新聞報》的竊聽醜聞引起英國政界震怒。

英國《每日電訊報》星期四（7月7日）披露，英國暢銷小報《世界新聞報》竊聽醜聞的受害人可能還包括了陣亡英軍士兵的家屬。

《每日電訊報》頭版報道聲稱，他們在受雇於《世界新聞報》的私人偵探馬凱爾所持有的檔案內找到了陣亡軍人家屬的電話號碼。

《世界新聞報》此前已經被揭露曾竊聽社會名流、罪案受害者家屬以及恐怖襲擊受害者家屬的電話。

該報紙是國際媒體大亨默多克在英國的子公司「新聞國際」所掌控的報紙之一。

默多克譴責竊聽陣亡士兵家屬電話的做法是可鄙的。

「新聞國際」則發表聲明說，如果指稱屬實，有關做法無疑「駭人聽聞和令人震驚」。

範圍擴大

英國國防部發言人表示，由於倫敦警察廳目前正在調查竊聽案，因此國防部不便發表評論。

英國首相卡梅倫星期三在議會承諾，他將就《世界新聞報》竊聽醜聞下令召開獨立調查。

一名在伊拉克陣亡的英軍士兵的母親則對BBC記者表示，陣亡士兵家屬對自己可能遭到竊聽感到憤怒。

英軍駐阿富汗部隊的前任指揮官也表示對陣亡士兵家屬遭到竊聽的傳聞感到「無言和震怒」。

與此同時，倫敦警方發現英國財相奧斯本的住宅電話號碼也出現在私人偵探馬凱爾與《世界新聞報》前記者古德曼的筆記中。