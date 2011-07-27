奥运周年倒计时 游泳馆亮相

2011年7月27日

圖像加註文字， BBC英倫網高毅進入奧運游泳館參觀。

7月27日是倫敦奧運倒計時一週年，BBC英倫網記者高毅在游泳館現場報道。

倫敦奧運游泳館在奧運一週年倒計時的時候完工落成，首次對媒體記者開放。游泳館其波浪形的屋頂非常具有特色，首先映入眼簾。

整個奧林匹克公園佔地2.5平方公里，相當於倫敦海德公園的大小，奧運體育館、自行車館和游泳館等主要設施也都已經完工。

除了主要場館之外，奧利匹克公園內還有些地面工程仍在進行，有些土堆了起來，工人們忙著種花和鋪草坪。

波浪形屋頂

奧運游泳館最大特色就在其波浪形的屋頂，從外面看和進到裏面去看，都是波浪形屋頂。

另外，倫敦奧運的游泳館高度和寬度雖不如北京的水立方，但其兩翼設有15,000個臨時性座位，奧運結束後可以拆除。

位於地面的固定座椅只有2500個，這是因為考慮到奧運後游泳館服務周邊地區的人口和運動量。

也就是說，倫敦奧運游泳館是採用「伸縮概念」來設計的，符合了奧運組織者要為倫敦和地方社區留下奧運遺產的精神。

服務社區和下一代

奧運游泳館在奧運倒計時一週年的時候完工，英國跳水小將湯姆·戴利（Tom Daley）將在當天晚上在奧運游泳館進行「首跳試水」的活動。

目前，可以看到穿著潛水服的工作人員，在游泳館水下清理泳池，也進行包括測驗水質在內的各項凖備工作。