Image caption 倫敦奧運週年倒計時慶祝活動在特拉法加廣場舉行。

倫敦奧運會7月27日正式進入一週年倒計時，市中心的特拉法加廣場在當地時間晚上7點上演獨具特色的慶祝活動。

國際奧委會主席羅格會在慶祝活動上正式邀請世界運動員來倫敦參賽。而倫敦市長約翰遜也會發出邀請，請各國的觀眾和遊客來倫敦感受和體驗奧運。

在慶祝活動上還有一個環節非常有吸引力，那就是倫敦奧運會獎牌的亮相。

奧運會一週年倒計時的活動在7月22日到24日的這個周末已經展開，超過1000個獲得倫敦奧組委的精彩活動在英國各地舉行。

慶祝活動中除了很多群眾的體育比賽項目之外，還有巴比肯中心「非凡的聲音」文化藝術活動，以及熱氣球攜帶音響升空，構成音樂風景線等。

正如倫敦奧組委主席塞巴斯蒂安·科所說，讓英國的各個角落都能觀看英國最優秀的體育、藝術和文化傳統。

民眾支持

BBC中文網（英倫網）記者前往舉辦慶祝活動的廣場，上面的倒計時大鐘赫然寫著離2012年奧運會還剩366天的字樣（2012年是閏年，因此鐘上顯示的是366天而不是365天）。

特拉法加廣場已經見證了倫敦奧運的很多重大環節。從2005年7月6日倫敦申辦奧運成功，到奧運倒計時500天在廣場上放置倒計時大鐘，再到7月27日晚上一週年倒計時的歡慶儀式。

很多工作人員都在為一週年倒計時的慶祝活動做凖備，搭建舞台，測試音響等。多家媒體也都在廣場上架起了設備。絡繹不絕的遊客們不斷在倒計時大鐘下拍照留念。

另外不乏警察在巡邏，保安問題也是一週年倒計時慶祝活動的重中之重。

BBC中文網（英倫網）採訪了多名遊客，多數人都對倫敦奧運持有支持的態度。

有一對夫婦來自倫敦，他們的女兒明年會從澳大利亞來倫敦觀看比賽，但遺憾的是只申請到一張門票。

還有一名倫敦的遊客說，自己會在家中觀看電視比賽，但有一點讓她擔憂，那就是屆時地鐵上會太擁擠。

一名來自遼寧的中國女士指出，雖然自己已經定居倫敦，但希望能在奧運會時為中國隊加油，顯示愛國之心。她說自己最想看的就是乒乓球比賽。

兩名來自法國的男子說，他們到倫敦是來旅遊，他們明年也一定會來。當被問及巴黎當年在申奧努力中輸給倫敦之後，一般法國人怎麼看，他們說法國人是公平競爭者，一次失敗，下次再努力。

面臨問題

這些民眾的支持讓人聯想到BBC最近的一次民調，73%的英國人支持倫敦主辦奧運。

奧運場館建設也已接近尾聲，已經有近90%的建設已完工，數百萬張奧運門票幾乎已經被售空。這些都是讓倫敦奧組委欣慰的事情。

不過奧組委仍然也面臨一些頭疼的問題。比如交通和保安，這些都是在未來一年中需要認真對待和解決的問題。

但無論如何都可以看出，倫敦正在繼續向著2012奧運會邁進，各種凖備工作與活動也都進行地如火如荼。

7月27日的倫敦奧運一週年倒計是向全世界發出一個訊息，那就是倫敦將會在未來一年中凖備就緒，迎接這四年一次的體育盛事。屆時，特拉法加廣場上也會一片歡騰氣氛，慶祝倫敦奧運正式開幕。