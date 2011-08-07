圖片版權 AFP Image caption 一輛雙層公共汽車和一家商店被人放火。

倫敦北部托特納姆區爆發嚴重警民衝突，示威者向警察投擲汽油彈；至少三輛警察巡邏車、一輛雙層公共汽車和一座樓房被放火。

騷亂在星期六（8月6日）晚間爆發，並一直持續到星期天（7日）凌晨。一些商店被砸，有人趁機搶掠。至少八名警員受傷送院。

衝突開始前，數百人在該區警察派出所外和平集會，抗議29歲男子馬克·達根星期四（4日）遭警察開槍打死，要求「伸張正義」。

BBC記者安多從現場發回報道說，防暴警察與示威者陷入對峙局面，趕來撲救火災的消防員也遭到襲擊。

一輛BBC的電視新聞採訪車也遭打砸，車上衛星轉播設備遭破壞，無法繼續進行連線。採訪隊緊急撤離現場，但無人受傷。

警方指揮官向BBC強調有足夠警力恢復秩序，代表該區的下議員呼籲民眾冷靜，並強調研前的暴力行為不代表大多數的托特納姆區居民。

槍擊事件

英國獨立警方投訴委員會（IPCC）目前已就馬克·達根遭擊斃一案展開調查。死者遺下了四名孩子。

事發當天，一名警員據稱在攔查達根所乘坐的出租車時被槍擊，警員繼而開槍。IPCC發言人表示，這個說法尚未得到確認。

該名警員據稱受傷送院，但隨後已經出院。

倫敦都會警察廳稱，他們在現場發現一把手槍，並在警員的無線電對講機上發現一枚彈頭。

IPCC總監蕾切爾·賽爾方汀表示，她明白槍擊事件對達根的遺屬們造成很大困擾，她已經與死者家屬和社區領袖取得聯繫，並將盡快安排會面。

倫敦市長約翰遜的發言人說，暴力和破壞行為無助於IPCC的調查，促請滋事者遵守法紀。