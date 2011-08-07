Image caption 北倫敦托特納姆區多處民居和商業建築在騷亂中被焚毀。

倫敦大都市警察表示，在城北托特納姆區騷亂中已經逮捕了超過40名嫌疑人。

在當地連夜騷亂中，多處房屋和汽車遭火焚，多處商家遭搶劫。最新數據稱，共有26名警員在騷亂中受傷。

星期日上午，警察、急救人員和消防人員繼續留守在騷亂地區街頭。

警方稱，當地火情均已被控制住，不過依然存在有零星犯罪活動；也仍有居民舉報打砸搶行為。

槍擊事件

這次騷亂開始前，有300多人在當地警察分局外集會，抗議29歲黑人男子馬克·達根周四（4日）遭警察開槍打死，要求「伸張正義」。

唐寧街10號首相府發言人形容騷亂是「讓人絕對無法接受的」。

這位發言人說：「任何人也沒有理由如此破壞財務以及對警察和公眾行暴。警方已經開始調查騷亂事件，我們應該幫助警方的調查。」

托特納姆是北倫敦高失業、低收入居民相對集中的地區之一，犯罪率高於倫敦平均值，居民平均壽命也比倫敦平均值低約5年。

英國獨立警方投訴委員會（IPCC）目前已就馬克·達根遭擊斃一案展開調查。死者遺下4個孩子。

事發當天，一名警員據稱在攔查達根所乘坐的出租車時被槍擊，警員繼而開槍。IPCC發言人表示，這個說法尚未得到確認。

該名警員據稱受傷送院，但隨後已經出院。

倫敦都會警察廳稱，他們在現場發現一把手槍，並在警員的無線電對講機上發現一枚彈頭。