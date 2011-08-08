圖片版權 wen Image caption 中國總理溫家寶的親民形像為其贏得」溫爺爺「的稱號

英國《國際先驅論壇報》周一（8月8日）在頭版首要位置刊登報道「在中國受到人民愛戴的溫家寶所扮演的孤獨角色」。

報道從7月28日溫州高鐵事故說起，提到溫家寶在現場承諾對事故進行「公開透明」的政府調查。

「但是第二天，政府新聞審查就不讓媒體對鐵路部門腐敗和瀆職進行報道，然後又禁止微博上的發帖。」

報道說，「如果這顯得格外難堪的話，那這樣的顏面全無並非第一次。隨著溫家寶作為中國第三號領導人當政十年即將卸任之際，他看上去努力想不與中國的政治體制脫節。這一體制一方面貪求他親民的形像，另一方面卻對他的主張棄而不用。」

報道認為，溫家寶作為中國政治開明派的頭號發言人，在意識形態上他卻在中共中央政治局的九名常委中被孤立。他的觀點不止一次在黨的機關內被公開批評或淡化處理。

報道引述一位不願透露姓名的官方新聞媒體主編的話說，由於他成為一個高風險人物，保守派主導的一家國營電台去年竟不敢接受他的提議，讓他與聽眾現場對話。

報道提及溫家寶2008年在汶川地震災區也曾承諾要徹查校舍倒塌導致學生死亡的醜聞。但是事後卻並沒有揭發出任何不當行為，反而是那些要求徹查的活動人士被拘捕。

「今年68歲的溫，退休在望。他可能並不在意遭到黨內高層的批評指責。他的敢言或許也不會招致他本人的任何損失，可能還會在下一代領導人的培養過程中爭取到更大的聲音。」

「不過，溫快樂勇士的個人風格也破壞了他一貫站在群眾立場說話的形像，因為他的多項承諾卻沒有政府行動加以兌現。」

報道引述中國著名法律學者賀衛方的話說，越來越多的人開始問，為什麼這些承諾都沒有實現？