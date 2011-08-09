圖片版權 Getty Image caption 警方被指應該採取更強硬的手段應付騷亂。

英國首都倫敦和其他一些城市發生騷亂後，中國的《人民日報》對英國明年的奧運安全表示擔憂。

該報引述中國現代國際關係研究所研究員曲兵說，奧運會一年後就會舉行，倫敦長期以來就一直是恐怖襲擊的首選地區，現在騷亂發生就讓英國的保安情況更加讓人擔憂。

他說，目前英國警方面臨兩個問題。首先，政府為了減少開支而減少了警方的預算，因此很多警察面臨下崗。警方在人手不足的情況下就很難保持社會秩序。

曲兵還表示，另外自從《世界新聞報》的竊聽醜聞發生之後，英國警方的信譽下降。他們要重新獲得民眾的支持還需要很長一段時間。

其他國家的媒體也對英國騷亂和搶掠事件做出評論。

美國《紐約時報》指出，倫敦人對搶掠要比示威更感興趣之際，埃及曾參加推翻穆巴拉克抗議活動的澤諾比亞也有同感，他在千里之外指出，「你不能為了反對槍殺一名男子而搶略，你是在利用他被殺這起事件。」

法國的《解放報》說，事件起因非常像2005年法國的騷亂，以及在2008年雅典的騷亂。

巴西《全球報》指出，暴力到目前為止特別集中在倫敦一些有很多少數族裔居住的貧窮地區，而其中一些地區離奧林匹克公園只有幾公里之遙。而還有不到一年的時間，就會有數百萬名遊客前往這個地區。

伊朗的Isna學生通訊社表示，伊朗呼籲倫敦警方在對待托特納姆的示威者時要有節制。 該國外交部發言人重申通過對話的方式平息騷亂的重要性。

俄羅斯的《共青團真理報》表示，倫敦的騷亂從8月7日開始，已經蔓延到該市的多個地區。該報引述政治研究所主任馬可夫的話說，「在英國，警方除了堅強還需要牢固的政治意念。英國當局應該指出，「如果你希望住在英國，你應該工作成為英國人，不然請離開。」英國還需要很多年才能夠對移民政策採取嚴厲的政策。」