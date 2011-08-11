圖片版權 Getty Image caption 英國警方開始大舉逮捕涉嫌騷亂、滋事的嫌疑人。

直到周四（8月11日），當局在英國各地因為騷亂總共逮捕了大約1500多人，並加快司法程序起訴。

在倫敦就有922人被捕、401人在周三前被起訴。不過官方還沒有發表正式的統計數字。

騷亂者是什麼人

BBC從一所法庭內56名被告的資料作了統計，從年齡層來看，以各佔33%和36%的15至20歲、20至24歲為最高，接著隨年齡的增長而遞減。

但是也有5%的被告是屬於40至44歲的年齡層。被告當中，男性佔95%、女性佔5%。

並非所有被告的起訴罪名都是和盜竊罪有關，部分被告是被控造成社會不安以及搶劫電器、移動電話還有鐘表銀樓等商店。

承辦起訴程序的法庭也延長了工作時間，以便加快司法程序，同時也處理原定的審判案件。

嚴厲處罰

這次發生在多個英國城鎮的騷亂當中，諾丁漢的一名11歲的女孩因涉嫌毀損他人財物和意圖毀損他人財物罪名而被起訴。

和這名女孩（由於法律原因，媒體不得公布其姓名）一起被諾丁漢治安當局起訴的還有多名14和15歲左右的青少年。

法官後來裁定將該名女孩以及其他被告繼續收押。

英國首相卡梅倫先前曾經說「如果你自認已經年紀大到可以犯罪，那你也就年紀大到可以接受審判」。

這意味著，如果被告的青少年被判有罪，很可能會受到比以往嚴厲的處罰。

由於許多被告或嫌疑人是政府補貼住房的房客，因此多個地方政府表示將尋求法庭發出「逐客令」。

地方政府官員表示，如果政府公屋住客有製造噪音或者打擾安寧等違反社會秩序行為，本來就是違反了租約的規定，因此地方政府將「毫不留情」將確定參與騷亂的住客逐出。