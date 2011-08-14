高毅：伦敦骚乱后市长谈治安

2011年8月14日

圖像加註文字， 倫敦市長約翰遜對騷亂後的治安充滿信心

周日（8月14日），在倫敦溫布利體育館男單決賽的賽場上，看到前來觀戰的倫敦市長約翰遜的身影，讓人不免慨嘆倫敦事態變化之快。

一周前，倫敦北部的托特納姆地區發生騷亂，波及面隨後擴大，蔓延至曼徹斯特、伯明翰、利物浦等其它城市，倫敦一時「風聲鶴唳」，讓人們對明年倫敦奧運會的安全打上大問號。

就在幾天前，倫敦市長約翰遜還疲於奔命地前往騷亂地區，慰問「受災群眾」；轉眼間，約翰遜閒庭信步地來到溫布利球場，觀看中國男單大滿貫王林丹和世界排名第一的馬來西亞選手李宗偉的「龍虎斗」。

約翰遜的到來說明倫敦騷亂已告終，他也或許想通過此行，向世界宣稱：倫敦沒問題！

男單決賽後，約翰遜來到新聞中心，與剛接受完記者採訪的林丹合影。約翰遜隨後在接受我採訪時說：「這是我看到的最激烈的一場羽毛球比賽，現場氣氛非常好。我對林丹的巨大成功表示祝賀。」

快人快語的約翰遜話鋒一轉：「當然，令人鼓舞的是，即便上周發生了一些事，我們仍成功地舉辦了這一賽事，這表明倫敦能夠舉辦精彩的、安全的和刺激的體育比賽。」

約翰遜說：「我很理解人們的這種擔憂。但你看到今天的比賽，來自倫敦各地和不同社區的人們在這裏充分享受比賽，我們的交通和安全也沒有出現一點問題，我覺得這就是一個很好的宣傳。」

記者問他倫敦在安保上還有哪些具體的工作要做，一向不拘小節的約翰遜半開玩笑地說：「我要做的就是提高我的羽毛球球技」。

這次世界羽毛球錦標賽趕上倫敦騷亂，好在並沒有影響賽程。中國男單一號林丹此前說，騷亂期間會多加注意，不會一個人出門。