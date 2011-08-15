圖片版權 Getty Image caption 卡梅倫周一向全國發表演講。

英國整個社會「道德崩潰」，這就是上周發生如此令人震驚的打砸搶燒騷亂的根本原因。這是英國首相卡梅倫星期一向全國發表演講的主題。

他說，騷亂給整個國家敲響了警鐘，讓人清楚地看到，社會道德和價值體系長期以來緩慢而持續不斷地淪喪。

騷亂接近尾聲期間，卡梅倫曾發誓對犯罪分子和犯罪行為將予以「反擊」。現在，他發誓要對這種緩慢漸進的道德淪喪過程發起「社會反擊」，目標是導致搶掠和縱火的「態度及思想」。

他說，兩種反擊必須齊頭並進，相輔相成。

社會反擊

周一（8月15日）的首相講話可以說拉開了社會反擊戰役的序幕。卡梅倫宣佈，將對所有的政策逐一評估，確保這些治國工具能夠承擔重新黏合支離破碎的社會、重振分崩離析的道德價值體系之重任。

卡梅倫怒斥了不負責任、自私自利、肆無忌憚、孩子沒有父親、學校沒有紀律、社區沒有管控、獲利不須付出努力、犯罪不必受到懲罰、權益缺乏責任約束、等等「社會破裂」的具體表現。

他進一步分析說，人性中一些最惡劣最醜陋的東西，受到了一個本身已經部分道德淪喪的國家和機構的縱容甚至鼓勵。

英國政府各個部門和行政機構將把首相的這一理論分析作為指導原則，分別對自己職權範圍內的政策展開重新評估，從教育、福利、文化、社區政策一直到司法系統，無一例外。

由此，首相以最新最具體的實例強調了他一直以來倡議的建設「大社會」理念和設想。

他說，作為這個國家的領導人，他給自己設定的首要任務就是修補殘破的社會，而他的「大社會」熱情從未如今天這般高漲。

不過，在野的工黨黨魁米利班德周一也在幾乎同樣的時間發表講話，對英國社會的現狀提供分析和診斷，並提出工黨的治療方案和處方。

唱對台戲

工黨對聯合政府提出的政策評估和調整計劃嗤之以鼻，稱之為嘩眾取寵的膚淺反應。

米利班德在北倫敦他曾經就讀的公立學校跟首相唱對台戲。

他承認父母管教缺失和失職和不負責任的行為確實是個大問題，但必須把這個問題放到大背景下分析。

這大背景裏可以看到肆無忌憚搶掠商店的自私貪婪之徒，還可以看到包括貪婪無恥、跟法律捉迷藏的銀行家、採用竊聽等非法手段獲得信息為自己牟利的媒體業者的其他衣冠楚楚道貌岸然的「無良」之徒。

他指出，應該好好分析一下這些行為和現象對英國社會、英國社會文化造成的影響。

米利班德指責首相卡梅倫和他的聯合政府對騷亂的分析只看到文化墮落而沒有考慮到失業、缺少機會和權益受剝奪等造成的社會衝擊，有失偏頗和膚淺。

他在講話中呼籲就騷亂事件展開公共調查。

這次以搶商店燒樓房為主的騷亂最初是上周六從倫敦開始，獨立警察投訴機構已經在調查事件的導火索和最初經過。

隨後兩三夜，騷亂擴散到了大倫敦多個區的商業街，以及英國其他一些城市和中部部分地區。

英國議會下院的內政事務委員會周一就騷亂如何逐步擴散以及警方採取的回應措施等問題，聽取警察總監協會會長休·奧爾德爵士的陳述，並向他提問。

有觀察者把騷亂後續事件概括為：政客指責政客，政客和政客指責警察。