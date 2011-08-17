英议员称对骚乱参与者判刑“过严”

2011年8月17日

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 巴韋爾議員指出，在他所在的克洛伊頓選區，民眾都希望法院作出嚴厲的裁決。

英國議員和司法公正倡導者表示，英國當局對一些英格蘭騷亂參與者的判刑「過於嚴厲」。

星期二（8月17日），英國兩名年輕人因在社交網站臉書(Facebook)上煽動騷亂和暴力被判刑入獄4年，另一人因警方在其車內發現被盜的電視機而被判18個月監禁。

英國自由民主黨議員布雷克說，對犯罪分子判刑應當是「恢復正義」，並非是為了報復。

但保守黨議員巴韋爾說，嚴厲的判決是為了向犯罪分子發出明確的信息，即社會不會容忍無法無天的行為。

上周英國各地爆發騷亂後，當局逮捕了逾2770名嫌疑人。

「嚴厲判決」

截至星期二下午，已有1277人被法院提堂，其中64%被羈押候審。2010年，因涉嫌嚴重犯罪被地區法院法官羈押的犯罪嫌疑人比率為10%。

布雷克對BBC說，一些騷亂參與者獲得的判決非常嚴厲，如果他們在騷亂發生之前犯下類似罪行的話，他們的刑期很可能不同。

霍華德刑法改革聯盟的內爾森對泰晤士報說，儘管擾亂公共秩序是判決時加重刑罰的因素，但其中一些判決似乎與所犯罪行不相稱。

監獄改革基金會主管里昂說，司法系統在極端壓力下，可能會為了阻嚇犯罪而犧牲公正性。

但巴韋爾議員堅持說，很多人會對法院的嚴厲判決表示歡迎。

巴韋爾指出，在他所在的克洛伊頓選區，民眾都希望法院作出嚴厲的裁決，因為那些嫌疑人在克洛伊頓犯下了嚴重的罪行。