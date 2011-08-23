圖片版權 Reuters Image caption 利比亞領導人卡扎菲的次子賽義夫在的黎波里露面，他聲稱政府軍已擊敗反對派武裝。

利比亞反叛攻佔的黎波里受挫，政府軍仍然在頑強反擊。不過今天英國大部分報都大篇幅報道利比亞反叛戰勝了卡扎菲的樂觀消息。同時分析卡扎菲一旦垮台後利比亞可能將面臨的問題。

《每日電訊報》發表文章呼籲說，請不要被勝利衝昏頭腦。在卡扎菲政權搖搖欲墜的時候，利比亞臨時政權的領導人更應該考慮如何在利比亞建立民主制度。

評論還說，英國已經在空襲利比亞過程中消耗了千百萬納稅人的錢，英國必須要盡力使利比亞盡快恢復石油和天然氣出口，這樣利比亞才能夠獲得重建資金。

卡扎菲後的利比亞？

《金融時報》文章評論主張西方凖備派遣大批軍事和警察顧問去利比亞。評論說，的黎波里街頭的歡慶和西方國家的興奮很容易理解，但是現在利比亞問題進入了更艱難的階段，那就是在推翻舊政權後建立一個更好的新政權和新制度。

評論說，今後利比亞要做的是要避免2003年薩達姆政權被打垮後出現的混亂。舊政權的支持者要被解除武裝而且徹底擊敗，避免出現部落間的戰爭。

《泰晤士報》評論說，過去希特勒是個善於做無謂抵抗的大師，現在卡扎菲也成了這樣的人，做徒勞的頑抗。卡扎菲吹噓要英勇抵抗，但是他不能像希特勒那樣呼喚起支持者對他的忠心。評論說，卡扎菲的軍隊主要靠雇佣兵和靠恐懼維持。

英國的軍事參與

《獨立報》文章說，利比亞反叛聲稱獲得了勝利，但是是否是英國人贏得了戰爭？文章分析了英國在利比亞活動的情報人員和特種部隊發揮的重要作用。

英國情報官員在利比亞為反叛領導人充當顧問，幫助組織最後的攻勢。從3月19日開始，英國皇家海軍就發射巡航導彈攻擊利比亞政府軍的防空陣地。英國皇家空軍的颶風戰機一直在前線參加攻擊。

英國國防部每日協調通報北約在利比亞的軍事行動。另外英國主導地面攻勢已經悄悄地進行了6個月，這包括外交官的秘密行動，傳遞假情報和假消息迷惑敵人，派遣軍事顧問和特種部隊。

英國外交官說，沒有這些地面和空中的行動，卡扎菲的據點不可能被擊破。另外記者還經常在從班加西到的黎波里的路上看到許多操英國口音的英國退伍特種部隊軍人為私人保安公司工作，他們經常在危險的軍事前沿活動。

保安公司和雇佣兵

文章說，記者還看到許多帶著太陽眼鏡的歐洲男性組成的小分隊，乘坐四輪驅動汽車活動。所以卡扎菲說利比亞反叛當中一直有西方國家的第五縱隊。

《獨立報》記者還了解到，倫敦一直默許利比亞反叛在英國花錢雇用特種部隊退伍軍人和有英軍背景的人幫助他們培訓和做軍事顧問。許多在卡塔爾和阿聯酋的保安公司得到了西方國家給利比亞反叛的資助，這些資金當中相當部分來自被凍結的利比亞海外帳戶。

報道還說，英國、法國和意大利向反叛武裝提供高科技裝備，以便反叛武裝能夠同北約部隊協調進行攻擊。所有這些努力都改變了利比亞的戰局，打擊了卡扎菲部隊的士氣。在這段時間，英軍摧毀了利比亞890個目標，其中包括180輛坦克和裝甲車，395座建築。