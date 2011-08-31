英国新型驱逐舰“龙”号正式服役
- 2011年 8月 31日
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英國皇家海軍最新一艘45型驅逐艦「龍」號抵達南部朴茨茅斯母港，正式加入海軍服役。
在儀式上，BAE系統公司正式將這艘軍艦移交給國防部。
「龍」號是第4艘45型驅逐艦，由位於克萊德河沿岸的格拉斯哥市的BAE系統公司高文船廠建造。
皇家海軍負責接管這艘軍艦的全體官兵已經登船。這艘驅逐艦還要經過一段時間的海上試航。
「龍」號不僅能夠進行寬廣範圍內的防空，還能搭載至少60名皇家艦隊突擊隊員以及他們的裝備，同時還有飛行甲板可允許「切努克」大小的直升機進行起降作業。它能被派往世界的任一地方。
在緊急情況下，該艦可容納700名平民。
另外3艘45型驅逐艦已經開始服役，其中包括「果敢」號、「無畏」號和「鑽石」號。「鄧肯」號和「保衛者」號仍在建造過程中。
這6艘45型驅逐艦是皇家海軍最大型而且是防空能力最強的驅逐艦，都是以英國南部的朴茨茅斯港為基地。