Image caption 韋鳴恩勛爵：領導力非常重要。

英國議會上院唯一的華裔成員、韋鳴恩（Lord Wei）勛爵在一次講話中提出「中國夢」的理念。

34歲的韋鳴恩（Nat Wei）在2010年6月獲封爵，成為英國曆來第三位獲王室封為貴族的華人。他曾經擔任推行英國首相卡梅倫的「大社會」（Big Society）計劃的高級顧問，但是，卻於今年5月辭去了這一職務。

11月23日晚，韋鳴恩勛爵在倫敦政治經濟學院舉行「曾秋坤勛爵紀念講座」，紀念這位進入英國上議院的首位華人之外，也談到華裔華人族群在英國的現狀，並特別提出「中國夢」的理念，鼓勵華人參與到社區事務中來。

韋鳴恩在講話中盛讚熱衷慈善的曾秋坤勛爵是一位卓越的人、出色的醫生，並為「在英華人鋪就了一條通向強大話語權和存在感的道路」。

他在談到「中國夢」理念時表示，二十一世紀的世界在熱情地期待著這個中國夢，它基於十九世紀的英國夢和主導二十世紀的美國夢。

「在中國崛起之時，中國夢應該關乎「為善」：利用中國的財富為善，通過發展可持續商業、慈善業和社會企業來解決華人和其他人民未來幾十年要面對的經濟與社會問題」，他說。

韋鳴恩認為，經過經年不斷的努力，這個夢想可能幫助中國人通過和平的方式贏得全球的信任和尊重。

在肯定華人華裔在英國已經取得的成績的同時，他也發現一些根深蒂固的需求：福利、就業、領導力、改善英國媒體與大眾對中國人的印象、彌補英國大眾和輿論製造者對中國和中國人的認識欠缺。

韋鳴恩認為，領導力是解決這些問題的重要起點，因此，他和他的團隊想要建立一項領袖計劃，來吸引最優秀的年輕華人以及對中國文化感興趣的人成為明天的領袖。讓這些人通過服務華人族群，通過研究和制定由在英華人領導的、惠及英國全社會的可持續發展方案來確立領導力。

政治議題

儘管如此，亟需改革的政治和欠佳的人權紀錄都是中國發展的不利因素。這也是演講之後的問答環節其間一些現場觀眾關心的話題。

就此，韋鳴恩在回答記者提問時表示：「重點是，我們作為華人和對中國感興趣的人能做些什麼，解決一些英國乃至世界各地的社會問題。政治性的議題非常重要，有關這些議題的討論也非常多，但是我更想專注於其它一些可以親力親為的事情，比如，如何利用社會企業、如何創造就業機會、如何照顧老人等社會福利問題，等等。這些議題同樣重要，我對它們充滿熱情」。

但是，中國人權紀錄引起西方和人權組織的關注，也影響中國的國際形像。如何改變這種局面？

他說：「努力去了解中國人、讓他們參與進來、與普通中國人分享理念，從而建立對話渠道。我認為，這樣的話，隨著時間的推移，可能會比其它任何辦法都會取得更多成果」。

韋鳴恩指出，英國政府認為，中國人權等問題非常重要，同時想要繼續與中國進行建設性的接觸。但是，他本人現在已經不再擔任政府公職。韋鳴恩強調：「作為一位公民，我想說的是，我以及和我一樣的華人能為改善中西關係做些什麼」。