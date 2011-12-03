英国华裔女子当选工党议员候选人

  • 2011年 12月 3日
莎拉·歐文
Image caption 莎拉·歐文一直是工黨活躍人士

有一半華人血統的莎拉·歐文（Sarah Owen）當選為英國東南一個選區的國會議員競選人。

莎拉·歐文的母親是馬來西亞華裔，父親是英國人。

下屆大選中，她將代表工黨、在黑斯廷斯和萊爾地區競選英國下院議員席位。

出生在黑斯廷斯和萊爾（Hastings and Rye）的莎拉， 長期以來都是當地的工黨活躍黨員。

她目前擔任上院議員阿倫·舒格（ Alan Sugar）的政治顧問， 並參與制定工黨的全國小企業政策。

從政之前， 莎拉曾供職於國民保健系統的一線健康服務， 並參與過倫敦消防局緊急消防預案的制定。

莎拉表示，能夠成為競選人，「感到非常驕傲。」

英國華人工黨主席梁辛尼（Sonny Leong）則說：「 我們認為她是我們華人工黨第一個華裔國會議員競選人， 希望她也能成為第一個工黨的華裔國會議員。」

黑斯廷斯和萊爾選區現任議員是保守黨的安伯爾·魯德(Amber Rudd)。她在2010年大選中擊敗了邁克爾·福斯特(Michael Foster)，從工黨手中贏得這個席位。

1997年之前，保守黨多年來穩固佔據著這個席位。

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