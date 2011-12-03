Image caption 莎拉·歐文一直是工黨活躍人士

有一半華人血統的莎拉·歐文（Sarah Owen）當選為英國東南一個選區的國會議員競選人。

莎拉·歐文的母親是馬來西亞華裔，父親是英國人。

下屆大選中，她將代表工黨、在黑斯廷斯和萊爾地區競選英國下院議員席位。

出生在黑斯廷斯和萊爾（Hastings and Rye）的莎拉， 長期以來都是當地的工黨活躍黨員。

她目前擔任上院議員阿倫·舒格（ Alan Sugar）的政治顧問， 並參與制定工黨的全國小企業政策。

從政之前， 莎拉曾供職於國民保健系統的一線健康服務， 並參與過倫敦消防局緊急消防預案的制定。

莎拉表示，能夠成為競選人，「感到非常驕傲。」

英國華人工黨主席梁辛尼（Sonny Leong）則說：「 我們認為她是我們華人工黨第一個華裔國會議員競選人， 希望她也能成為第一個工黨的華裔國會議員。」

黑斯廷斯和萊爾選區現任議員是保守黨的安伯爾·魯德(Amber Rudd)。她在2010年大選中擊敗了邁克爾·福斯特(Michael Foster)，從工黨手中贏得這個席位。

1997年之前，保守黨多年來穩固佔據著這個席位。