圖片版權 Getty Image caption 菲利普親王因為胸部疼痛被送往醫院

英國白金漢宮發佈消息說，英國女王伊麗莎白二世的丈夫菲利普親王因為胸部疼痛被送往醫院。

白金漢宮說，現年90歲的菲利普親王被從桑德靈厄姆送到在劍橋的一個醫院接受了預防性檢查。

英國王室都聚集在諾福克郡的桑德靈厄姆，那是英國王室度過聖誕節的傳統地點。

BBC的記者說，菲利普親王的健康狀況非常好，一直沒有跡象表明他有健康問題。

菲利普親王接受治療的劍橋帕普沃斯醫院是英國最大的心胸專科醫院，也是英國主要的心臟和肺移植中心。

周一抵達桑德靈厄姆的菲利普親王是服務時間最長的君主伴侶，今年11月是他和英國女王結婚64週年。

英國女王的前新聞秘書說，菲利普親王感到胸痛，因為他的年紀，所以採取了謹慎措施。

他堅信公眾會在聖誕節那一天再看到菲利普親王，菲律普親王期望能夠在明年繼續陪伴女王。